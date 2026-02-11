Μητσοτάκης: Δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων με την Τουρκία

Για δομημένη προσέγγιση 3 πυλώνων με την Τουρκία, τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις συναντήσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. https://t.co/I4LeoOREeO pic.twitter.com/Gi9qQdOCHy February 11, 2026

«Κάναμε έναν αναλυτικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία 2 και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση 3 πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός για τις συναντήσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο.

Σε καλό κλίμα, αλλά με τις δύο πλευρές να επαναλαμβάνουν τις πάγιες θέσεις τους στα εθνικά θέματα, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου. Είχαν προηγηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι και οι εργασίες του Συμβουλίου, ενώ ολοκληρώθηκε και η τελετή ανταλλαγής των συμφωνιών που υπογράφηκαν.

