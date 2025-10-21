«Σήμερα έχουμε μια διπλή γιορτή καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις υπερσύγχρονες μονάδες του Ωνάσειου Νοσοκομείου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να έρευνα και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις.

«Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει το στάδιο των μεταμοσχεύσεωνν. Είναι σημαντικό ότι εδώ θα μπορούν να γίνονται επεμβάσεις καρδιάς, πνευμόνων και σύντομα ήπατος» τόνισε κάνοντας ιδιαίτερα μνεία στη μετεξέλιξή του νοσοκομείου και στις νέες πτέρυγες που εγκαινιάστηκαν.

«Πρόκειται για το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Κράτους και του Ιδρύματος Ωνάση» είπε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις μεταμοσχεύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στην ομιλία του να μιλήσει και για τη σχετική καμπάνια του υπουργείου Υγείας και στο ενδιαφέρον που εξέφρασαν 50.000 πολίτες μέσα σε είκοσι μέρες για να γίνουν δωρητές οργάνων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η καμπάνια ενημέρωσης, μέσω email, για τις μεταμοσχεύσεις, θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβριο. «Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας δημιουργούνται υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έχουν τεθεί οι βάσεις και για άλλα εξίσου σημαντικά βήματα. Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο πολυετές έργο του Ιδρύματος Ωνάση ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον Αριστοτέλη Ωνάση και την παρακαταθήκη του καλώντας και άλλους μεγάλους δωρητές να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ωνάσειου Νοσοκομείου Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του ευχήθηκε «καλοτάξιδο το νέο νοσοκομείο».

«Στόχος μας είναι το νέο Ωνάσειο να προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα»

Μιλώντας για τα 32 χρόνια λειτουργίας του Ωνασείου, ο Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος του Δ.Σ. δήλωσε ότι «στόχος μας είναι το νέο Ωνάσειο να προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα» ενώ αναφερόμενος στην ανακαίνιση τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για την προσθήκη ενός κτηρίου αλλά ουσιαστικά για ένα νέο νοσοκομείο.

Παράλληλα ο κ. Μπολέτης αναφέρθηκε στη νέα δυναμική που αποκτά το Ωνάσειο Νοσοκομείο με το τμήμα μεταμοσχεύσεων που αριθμεί, μέχρι στιγμής 267 μεταμοσχεύσεις καρδιάς και 56 πνεύμονα ενώ όπως τόνισε μέσα στο επόμενο έτος προγραμματίζονται και μεταμοσχεύσεις ήπατος.

«Η νέα πτέρυγα έχει ήδη ξεκινήσει και υποδέχεται τους ασθενείς»

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Ωνάσειο Νοσοκομείο» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου. «Η νέα πτέρυγα έχει ήδη ξεκινήσει και υποδέχεται τους ασθενείς. Το Ωνάσειο ανήκει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», σημείωσε ενώ επισήμανε και την παρουσία και σημαντικών έργων τέχνης μέσα στις αίθουσες του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε ότι «λειτούργησε ως καταλύτης και για άλλους ευεργέτες» σημειώνοντας ότι το Ωνάσειο είναι μια επιτυχής σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

«Οι μεταμοσχεύσεις είναι η αιχμή τις ιατρικής επιστήμης» επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιδρύματος λέγοντας ότι το Ωνάσειο Νοσοκομείο θα είναι στην αιχμή όλων των νέων θεραπειών.

