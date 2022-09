Μητσοτάκης: «Κόκκινη γραμμή» η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας - Μήνυμα στον τουρκικό λαό: «Δεν είμαστε απειλή για εσάς» Πολιτική 22:58, 23.09.2022 facebook

«Εμμονή της τουρκικής ηγεσίας με την Ελλάδα» - «Οι πράξεις της Άγκυρας υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» - «Η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό»