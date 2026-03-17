Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τούρκου αρχηγού στρατού ξηράς στα Κατεχόμενα

Επιθεώρησε τα τουρκικά στρατεύματα, ενώ επισκέφτηκε και τον Τουφάν Ερχιουρμάν - «Απάντηση στη συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή» λένε τουρκικά ΜΜΕ

Τουρκία Κατεχόμενα

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Κατεχόμενα της Κύπρου πραγματοποίησε ο αρχηγός του Στρατού Ξηράς της Τουρκία, ο οποίος επιθεώρησε τα τουρκικά στρατεύματα.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει και η εφημερίδα Hurriyet, ο Μετίν Τοκέλ επισκέφτηκε και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, με τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης να επισημαίνουν πως η εν λόγω παρουσία του Τούρκου στρατηγού αποτελεί απάντηση στη συγκέντρωση των δυνάμεων στην περιοχή.

TAGS: κατεχόμενα Τουρκία Κύπρος στρατός
