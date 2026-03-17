Σε τέσσερις «κοινωνικούς πυλώνες, που χρήζουν άμεσης οικονομικής ενίσχυσης από την Κομισιόν, δηλαδή τα καύσιμα, το ρεύμα, τα τρόφιμα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια», αναφέρθηκε, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς. Και, συνεχίζοντας, τόνισε ότι «οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί πρέπει να απαλλαγούν από την προσμέτρηση αυτών των επιβαρύνσεων».

Όπως είπε, «ουδείς γνωρίζει τη χρονική διάρκεια, το εύρος και το κόστος του πολέμου. Πρέπει να κινηθούμε άμεσα για να στηριχθούν οι κοινωνίες. Η πατρίδα μου η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι από τις πρώτες των οποίων η οικονομία της επηρεάζεται άμεσα από τις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Καύσιμα, ρεύμα, τρόφιμα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πρέπει να στηριχθούν άμεσα με αποφάσεις της Κομισιόν».

Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε ότι «η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει την άνοδο των τιμών στα ναυτιλιακά καύσιμα, κατά 29%» και ότι «από τη στιγμή που η ναυτιλία καταναλώνει περίπου 31.000 τόνους καυσίμων το μήνα με κόστος 14-20 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως, αν ο πόλεμος συνεχιστεί για ακόμη δύο μήνες, μια επιβάρυνση της τάξης των 40-45 εκατομμυρίων ευρώ είναι πιθανόν να μετακυλιστεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε αυτή την περίπτωση, στην Ελλάδα, λόγω της νησιωτικότητάς της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν σε μεγάλο βαθμό».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αυτιάς ζήτησε να εξεταστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων ανά χώρα, προκειμένου να ενισχυθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε επιπλέον κόστος.

Πηγή: skai.gr

