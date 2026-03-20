Μεταναστευτικό: Δημιουργείται «χώρος» στις δομές στα νησιά

Πλην των άλλων θεμάτων – του πολέμου και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης – ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε χθες, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, και ένα ακόμα θέμα που απασχολεί αρκετά την κυβέρνηση: τον κίνδυνο μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, λέγοντας πως ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη σε μία νέα προσφυγική κρίση «σαν αυτήν του 2015», ζητώντας από την Ευρώπη να στείλει σαφές μήνυμα προστασίας των εξωτερικών της συνόρων, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και ελληνικά σύνορα. Ο πρωθυπουργός κατέληξε σημειώνοντας πως «δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

Η Αθήνα προετοιμάζεται, πάντως. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», τα αρμόδια υπουργεία Μετανάστευσης και Ναυτιλίας – στο οποίο υπάγεται το Λιμενικό – κινούνται ήδη σε τρία επίπεδα:

• Πρώτον, η πληρότητα στις δομές των νησιών διατηρείται αυτή τη στιγμή σταθερά μόλις στο 30%, ώστε να υπάρχει χώρος σε περίπτωση νέας μεταναστευτικής κρίσης. Στη χαμηλή πληρότητα βοηθάει το γεγονός πως αυτή τη στιγμή οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες και όποιος έρχεται μεταφέρεται στην ενδοχώρα, ώστε να μην αυξάνεται η πληρότητα.

• Δεύτερον, το Λιμενικό είναι σε πλήρη ετοιμότητα και έχει έτοιμο το επιχειρησιακό σχέδιο, έτσι ώστε εφόσον αυξηθούν οι ροές να προστατεύσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Το σχέδιο έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Κρήτη κατά το περυσινό τεράστιο κύμα ροών στο νησί.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ζήτησε η Ευρώπη να στείλει σαφές μήνυμα προστασίας των εξωτερικών συνόρων της.

• Τρίτον, στα μέτρα που έχει ήδη έτοιμα ο Θάνος Πλεύρης για να εφαρμόσει, εφόσον χρειαστεί, είναι η αναστολή ασύλου. Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί και στη μεταναστευτική κρίση στην Κρήτη το 2025. Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Δηλαδή να ανακοινωθεί εκ των προτέρων η πρόθεση της κυβέρνησης να μη δίνει άσυλο για ένα διάστημα, ώστε να αποτρέψει κάποιον από το να έρθει στην Ελλάδα.

Μειωμένες ροές

Η Αθήνα προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενον, όπως φαίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή οι ροές είναι σε καλά επίπεδα, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να γίνει η προετοιμασία χωρίς πίεση. Χαρακτηριστικό είναι πως από τις αρχές του 2025 έως τις 18 Μαρτίου οι ροές ήταν 7.252 και φέτος στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουν πέσει στις 4.010.

Πιο συγκεκριμένα μάλιστα στα σύνορά μας με την Τουρκία οι περυσινές ροές ήταν 5.159, ενώ φέτος είναι 1.953, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 62%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία, που στα σύνορά της με το Ιράν έχει φράχτη, έχει αυξήσει τελευταία την ασφάλειά της στην περιοχή, κρατώντας – τουλάχιστον προσώρας – πολύ χαμηλά τις ροές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.