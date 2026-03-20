Κικίλιας: «Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για την ανάσχεση των τιμών ενέργειας»

«Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια και να υπάρξει μια κοινή πολιτική ανάσχεσης των τιμών της ενέργειας. Ο πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται στις Βρυξέλλες, με στόχο να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Όπως τόνισε, «όταν βλέπει κανείς να αλλάζουν άρδην καθημερινά οι τιμές στο πετρέλαιο και οι τιμές στο φυσικό αέριο, αυτό έχει αντίκτυπο στην αγορά, στην καθημερινότητα, στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, που προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό και σπεύδει νωρίς να μιλήσει με τους ανθρώπους του κλάδου και να βρει μαζί τους μια λύση, ανάλογα με την έκβαση και την εξέλιξη αυτής της τραγικής κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες. Εξετάζονται διάφορα μέτρα και θα παρθούν πρωτοβουλίες».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο και, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και συγκρατημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Όπως κάναμε πέρυσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων +15% και βρήκαμε τρόπο να τις ανασχέσουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Έχουμε συνάντηση του κλάδου με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, προκειμένου να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε “κλιμακωτά”, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους νησιώτες και τους πολίτες. Το ζητούμενο είναι να προστατευτεί η καθημερινότητα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα νησιά μας».

Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη στάση της χώρας, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι «η ελληνική διπλωματία εκφράζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη και ο οποιοσδήποτε μιλά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί είναι τόσο ευαίσθητα και πολυσύνθετα τα θέματα αυτά, που μόνο αυτός που κάθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και συνεννοείται με τον Πρωθυπουργό έχει πραγματική εικόνα». Όπως ανέφερε, «εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, τη συνδρομή μας την υπερκαλύπτουμε και, προφανώς, αν θες την ειρήνη πρέπει να είσαι ισχυρός στην άμυνά σου και να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε όλες τις δυσκολίες, σε μια περίοδο που οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη».

Για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε ότι «έχουμε αυτή τη στιγμή 11 πλοία με ελληνική σημαία εντός του Περσικού και πάνω από 145-147 πλοία ελληνικά, με ελληνική σημαία ή ελληνόκτητα στην ευρύτερη περιοχή. Οι ναυτικοί μας είναι καλά, επικοινωνούμε καθημερινά από το Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου με τα πλοία και υπάρχει μηχανισμός για όποιον ναυτικό θελήσει να επιστρέψει, χωρίς, ωστόσο, μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει τέτοιο αίτημα». Όπως σημείωσε, «τα πλοία αυτά βρίσκονται σε μια εμπόλεμη ζώνη και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία — όχι ελληνικής σημαίας — καθώς και σε ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, με διάφορους τρόπους, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση κλιμακώνεται και επεκτείνεται, ενώ προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν».

Τέλος, σημείωσε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουμε εμείς και όχι μόνο, ενώ προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν», προσθέτοντας ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που διαχειριζόμαστε κρίσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα».

Πηγή: skai.gr

