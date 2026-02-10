ΜέΡΑ25: «Στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις δεν απειλούν με μηνύσεις δημοσιογράφους»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε δήλωσή του, το Γραφείο Τύπου υπογραμμίζει πως στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις δεν απειλούν με μηνύσεις δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ζωντανών συνδέσεων.

«Η κυβέρνηση ακόμα μια φορά βαδίζει σε επικίνδυνα μονοπάτια αλλά αυτή τη φορά, η αθλιότητα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.», αναφέρει η ανακοίνωση

Το ΜέΡΑ25 εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στηρίζει τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, ο οποίος απείληθηκε με μήνυση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη:

«Ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Χρήστου Αβραμίδη

Kατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Αθήνα, ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης προχώρησε σε εύλογες ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο του λιμενικού στην τραγωδία της Χίου με 15 νεκρούς μετανάστες και μετανάστριες. Πρόκειται για ερωτήσεις που για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση άφησε αναπάντητες, επιμένοντας συγχρόνως σε μια ρητορική που παρουσιάζει τους κατατρεγμένους ως «εισβολείς» και ως απειλή για τα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα. Ωστόσο, ούτε αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε βέβαια η λογική που θέλει το λιμενικό αρμόδιο για τη φρούρηση των συνόρων. Αντιθέτως, το διεθνές δίκαιο επιτάσσει τη διάσωση κινδυνευόντων στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση ακόμα μια φορά βαδίζει σε επικίνδυνα μονοπάτια αλλά αυτή τη φορά, η αθλιότητα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απείλησε σε ζωντανή μετάδοση τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη με μήνυση. Η απειλή συνοδεύτηκε από προσβολές («είστε θρασύδειλος», «είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία») και συνιστά μια πρωτοφανή ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου. Μαθημένοι σε ένα πλαίσιο που φιλικά ΜΜΕ χαϊδεύουν την κυβέρνηση (και χρηματοδοτούνται αθρόα από αυτή), τα στελέχη της ΝΔ έχουν πλέον μηδενική αντοχή απέναντι στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία που κάνει πιεστικές ερωτήσεις στην εξουσία, ως οφείλει. Η μόνη επιλογή που τους μένει, όπως φαίνεται, είναι η επένδυση σε αυταρχικές πρακτικές, απειλές και εκβιασμούς μήπως και σωπάσουν τους εργαζόμενους και εργαζόμενες στα ΜΜΕ που δεν συμμορφώνονται στα non paper του Μαξίμου. Αυτοί είναι και οι υπαίτιοι για την κατρακύλα της χώρας σε όλες τις διεθνείς μετρήσεις της ελευθερίας του Τύπου, μαζί βέβαια με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ΜΜΕ συμβάλλουν σε ένα πλαίσιο φίμωσης κάθε φωνής αμφισβήτησης.

Στεκόμαστε ολόπλευρα στο πλευρό του Χρήστου Αβραμίδη και κάθε δημοσιογράφου που δέχεται απειλές και πιέσεις και αταλάντευτα επιμένει να θέτει δύσκολα ερωτήματα στη δημόσια συζήτηση. Καλούμε όλες τις ενώσεις συντακτών να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να προστατεύσουν τα μέλη τους από τον κρατικό-κυβερνητικό αυταρχισμό.»

