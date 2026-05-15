Η «Ελλάδα του 2030» στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Της Δώρας Αντωνίου

«Μαζί για την Ελλάδα του 2030»: ο τίτλος του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, περιγράφει τον χαρακτήρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να έχει το συνέδριο. Να λειτουργήσει σαν προεκλογικό εφαλτήριο, σαν αφετηρία για τη διατύπωση του αφηγήματος με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα πορευθεί προς τις εκλογές, με στόχο μια τρίτη θητεία.

Και το αφήγημα αυτό θα έχει στον πυρήνα του το όραμα για την πορεία της χώρας μέχρι το 2030. Ιδανικά, η κυβερνητική και κομματική ηγεσία επιθυμούν ένα συνέδριο με πανηγυρικό χαρακτήρα, που θα δείξει ότι το κόμμα ενωμένο πορεύεται συντεταγμένα σε μια απαιτητική προεκλογική εκστρατεία, χωρίς ανοιχτά μέτωπα, χωρίς εσωκομματικές γκρίνιες, χωρίς αστερίσκους και διαφωνίες.

Όλα αυτά, βεβαίως, θα δοκιμαστούν στην πράξη. Η πορεία προς το συνέδριο δεν ήταν ανέφελη. Το προηγούμενο διάστημα εκδηλώθηκαν εσωκομματικές αναταράξεις και έχουν διατυπωθεί και δημοσίως ερωτήματα για την πορεία της κυβέρνησης και του κόμματος. Το τρέχον τριήμερο θα δείξει αν υπάρχουν ακόμα εσωκομματικές εστίες, που θα εκδηλωθούν από το βήμα του συνεδρίου. Θα δείξει, επίσης, εάν υπάρχει διάθεση από επίδοξους δελφίνους να αξιοποιήσουν το συνέδριο για να αποτυπώσουν το δικό τους αφήγημα για την πορεία του κόμματος και της παράταξης, να καταγράψουν το προσωπικό στίγμα τους, με ορίζοντα την επόμενη ημέρα στην ηγεσία της ΝΔ.

Ενα άλλο σημείο ενδιαφέροντος είναι αν θα λειτουργήσει το συνέδριο ως πεδίο για εσωκομματικά ξεκαθαρίσματα, καθώς είναι πρόσφατες οι αιχμές του Αδωνι Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, σε ένα μέτωπο που είναι σαφές ότι συντηρείται και αυτό, στο πλαίσιο τους ενδιαφέροντος για την επόμενη μέρα στο κόμμα και του άτυπου ανταγωνισμού που έχει ξεκινήσει.

Εκτός από αυτούς τους δύο, στο κάδρο ως πιθανοί διεκδικητές κεντρικού ρόλου στην επόμενη μέρα βρίσκονται οι Κωστής Χατζηδάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ όλο και περισσότερο ακούγεται το όνομα του Βασίλη Κικίλια.

Το εσωκομματικό ακροατήριο περιμένει με ενδιαφέρον να δει πώς θα κινηθούν όλοι αυτοί στο συνέδριο. Ένα ακόμη πρόσωπο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που θεωρείται ότι στο παρασκήνιο έχει δουλέψει συστηματικά, για να καταγραφεί στους συσχετισμούς του συνεδρίου ότι διαθέτει επιρροή και δύναμη μέσα στο κόμμα.

Η εκλογή των 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής είναι το πεδίο όπου θα δοθεί σκληρή μάχη από τις εσωκομματικές ομαδοποιήσεις για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης επιρροής. Παράλληλα, εκτός από τις παρουσίες τη σημασία τους έχουν και οι απουσίες, με κυρίαρχη εκείνη του Κώστα Καραμανλή, που εκπέμπει συγκεκριμένα μηνύματα.

Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει στις 7 μ.μ. σήμερα από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Στις 7.25 μ.μ. θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων και την Κυριακή, πριν από τη λήξη των εργασιών. Ο κύριος όγκος των ομιλιών από τα στελέχη του κόμματος θα γίνει αύριο. Αύριο, επίσης, θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Πηγή: skai.gr

