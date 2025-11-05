Μαρινάκης: Σύντομα ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή

«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Mega.

«Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει» πρόσθεσε.

