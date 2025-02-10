Φαραντούρης: Να προσέλθει ο πρωθυπουργός στην προανακριτική για τα Τέμπη

Κάλεσμα στον πρωθυπουργό απηύθυνε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλαος Φαραντούρης να προσέλθει στην προανακριτική για τα Τέμπη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης προεξόφλησε τα πορίσματα της δικαιοσύνης λίγες μόλις ώρες μετά τη μοιραία νύχτα, αποφαινόμενος ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό στη μοιραία αμαξοστοιχία και καθιστώντας έτσι τον εαυτό του πρωταγωνιστή στην υπόθεση.

Όπως είπε: «Αν ο πρωθυπουργός πραγματικά ζητά την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, τον καλώ να θέσει εαυτόν στη διάθεση της Προανακριτικής Επιτροπής και να εξεταστεί μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο και οποιονδήποτε άλλον και να δείξει με τη στάση του ότι επιθυμεί δικαιοσύνη και αλήθεια».

Καταλήγοντας ο κ. Φαραντούρης είπε, «όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώ τον Πρωθυπουργό εάν επιθυμεί να βγάλει από πάνω του τον ψόγο της συγκάλυψης που πλανάται πάνω από τη χώρα, να προσέλθει στην προανακριτική επιτροπή. Θα του δώσω τα εύσημα και θα βοηθήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.