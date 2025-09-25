Βουλή: Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει την Ολομέλεια για την εξωτερική πολιτική και την κατάσταση στη Γάζα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου θα ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Ολομέλεια της Βουλής για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής - και για τον πόλεμο στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την κατάσταση στη Γάζα, με τον πρωθυπουργό να μετατρέπει τη συζήτηση, ως έχει δικαίωμα, με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, σε ενημέρωση συνολικώς για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών θα διεξαχθεί μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αποδεχόμενος το σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ενημερώσει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά

Πηγή: skai.gr

