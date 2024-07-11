Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη,Τζιλ Μπάιντεν και Εμινέ Ερντογάν στο δείπνο ΝΑΤΟ

Με τη σύζυγο του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ, αλλά και με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός την Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Η κα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη ανήρτησε σε story στο instagram τις σχετικές φωτογραφίες.

Η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, «δίνει το παρών» στο δείπνο προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον.

Το δείπνο ξεκίνησε στις 19:30 το απόγευμα, ώρα Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο, με οικοδεσπότες τον Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν.

Παρόντες είναι όλοι οι ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.