Διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, όπως και προσωπικό φίλο, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στις κοινές δηλώσεις τους μετά την υπογραφή εννέα συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών.

Χαρακτήρισε τη στιγμή κομβική, καθώς σφραγίζει τη στραγική επιλογή που έκαναν οι δύο χώρες το 2021 να συμπαραταχθούν σε μια στρατηγική συμμαχία.

Πρόκειται για την εξέλιξη μιας σχέσης ουσιαστικής, με ρίζες στους ουσιαστικούς δεσμούς των δύο εθνών, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Σήμερα κάνουμε βήμα με τη διακήρυξη που υπογράψαμε αποτυπώνεται το εύρος της συνεργασίας μας, πρόσθεσε.

Επιθυμία μας να βαδίζουμε μαζί στο δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, ανοίγοντας ορίζοντα ελπίδας για τις επόμενες γενιές, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της γιατί έτσι μπορεί να ταξιδέψει στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου.

Για τη Μέση Ανατολή είπε ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητης. «Παίξαμε τον ρόλο μας διακριτικά στην εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου, έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία των χριστιανών της περιοχής, έχουμε ενδιαφέρον για προάσπιση ελευθερίας ναυσιπλοΐας».

Μακρόν: Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη

«Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη, πρόκειται για μια πραγματική στρατηγική» είπε ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στην ελληνογαλλική συμφωνία αναφερόμενος ακι στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Δεν πρόκειται μόνο για λόγια, αλλά για πράξη, όπως το κάναμε και στην Κύπρο στις αρχές Μαρτίου, είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι «θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, του τομέα της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας»

Οι εννέα συμφωνίες

Νωρίτερα παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλο προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, υπογράφηκαν εννέα συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής αντιπροσωπείας για την επέκταση της αρχικής αμυντικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2021.

Oι συμφωνίες προβλέπουν:

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030 Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France

Πλέον, η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτομάτως ανά πενταετία, εκτός αν ένα από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Νωρίς το απόγευμα Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Πηγή: skai.gr

