Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στα θύματα να μιλάνε - Δεν έγινε ξαφνικά βίαιη η κοινωνία

«Το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να καταλάβουν ότι αν κάνουν κάτι επιλήψιμο θα οδηγηθούν στη φυλακή», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, απαντώντας στην αντιδράσεις ποινικολόγων ότι η χώρα μετατρέπεται σε απέραντη φυλακή.

«Το πλαίσιο που δημιουργούμε είναι αυτό που επιτρέπει στα θύματα να αρχίσουν να μιλάνε. Η κοινωνία δεν έγινε ξαφνικά βίαιη. Δημιουργήσαμε την προϋπόθεση να προστατεύουμε αυτούς που καταγγέλλουν περιστατικά βίας,πχ. γιατρούς που κινδύνευαν με μηνύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Με την παλιά νομοθεσία έβγαιναν έξω βαρυποινίτες. Αν θέλουν να αποσυμφόρηση στις φυλακές μπορεί να γίνει με όσους έχουν μικρές ποινές», είπε και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της δολοφονίας του αστυνομικού Λυγγερίδη. «Μας κάλεσε ο πρωθυπουργός και μας είπε ότι δεν θέλει να ακούσει ξανά τα ίδια. Κάτι δεν κάνουμε καλά» και συμπλήρωσε «ενισχύσαμε το υφιστάμενο σκληρό πλαίσιο για την αθλητική βία. Κλείσαμε τα γήπεδα και τα ανοίξαμε μετά από δύο μήνες και διεξήχθη το καλύτερο πρωτάθλημα», κατέληξε.

Για τη σύλληψη του δημοσιογράφου της ΕΡΤ για ενδοοικογενειακή βία, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα δικαστεί με το υφιστάμενο πλαίσιο αναφέροντας ως παράδειγμα περίπτωση άνδρα που κτύπησε με λοστό τη γυναίκα του και που δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου και του επιβλήθηκε ποινή 4 ετών φυλάκισης με την έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και να οδηγείται κατευθείαν στη φυλακή.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «υπάρχει αδυναμία επαφής με τις εξελίξεις. Προσπαθούν με συνταγές του 20ου αι. να ερμηνεύσουν τα πράγματα του 21ου. Τους οδηγεί στο πολιτικό περιθώριο γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την κοινωνία».

Για την αναφορά του Στ. Κασσελάκη περί «μαύρων» χρημάτων και για το κατά πόσο μπορεί να προκαλέσει αυτεπάγγελτο έλεγχο είπε ότι αν υπάρχουν στοιχεία μπορεί να γίνει έλεγχος αλλά όχι με γενικόλογες αναφορές. «Κανένας δεν ξέρει που απευθύνεται μια τέτοια γενικόλογη αναφορά και ποιο είναι το κίνητρο», είπε και πρόσθεσε « οι μέχρι τώρα κινήσεις δείχνουν αποστασιοποίηση από τα πρόσωπα και από τις πολιτικές του παρελθόντος».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν μαύρα χρήματα στα κόμματα απάντησε ότι ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ ταμίας κομμάτων ενώ για το κλείσιμο της εφημερίδας «Αυγή» είπε ότι αυτό «είναι κακό για τη δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

