Πολύ σημαντικό θεωρείται το ζήτημα της εξέτασης αίτησης ασύλου από τους Σύρους μετανάστες και για αυτόν τον λόγο συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Καντέλης, φαίνεται ότι οδεύουμε σε ένα «πάγωμα» των αποφάσεων για τη χορήγηση ασύλου σε Σύρους πρόσφυγες μετά και από σχετική εισήγηση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Βέβαια, μένουν πολλά ακόμα να διευκρινιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την επόμενη μέρα στη χώρα, δηλαδή για το αν θα υπάρξει ένα καθεστώς που θα παρέχει τα βασικά στους πολίτες χωρίς διώξεις.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια τάση που υπάρχει ευρωπαϊκά, αφού είναι περισσότερες από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προχωρήσει στο «πάγωμα» αυτό, με την αιτιολογία ότι πλέον το καθεστώς Άσαντ, από το οποίο έφευγαν, δεν υπάρχει πια και έπεσε. Μένει να δούμε αν αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και σε επιστροφές Σύρων προσφύγων πίσω στην πατρίδα τους. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, ενώ υπενθυμίζεται ότι στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Μετανάστευσης στις Βρυξέλλες χθες αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για αυτήν τη διαδικασία.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η Τουρκία, η οποία έχει ήδη 3.500.000 Σύρους πρόσφυγες στα εδάφη της, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει τη χώρα, μέσω της οποίας σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία θα επέστρεφαν όσοι επιθυμούσαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Σημειωτέον, το «πάγωμα» ασύλου δεν σημαίνει κάτι για όσους έχουν πάρει ήδη άσυλο, οι οποίοι παραμένουν κανονικά με ελευθερία μετακίνησης εντός της ΕΕ.

