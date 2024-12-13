«Η αντίληψη ότι τα προβλήματα θα λυθούν με ανέξοδες πολεμικές ιαχές ή την ακινησία αποτελεί μία φενάκη», δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβένηση και ο ίδιος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά.

«Ο κύριος Σαμαράς θα αξιολογηθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος», είπε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο κύριος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η πολιτική που υπηρετεί είναι πολιτική που διαμορφώνεται υπό την κατεύθυνση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

«Δεν μας κατατρέχει φοβικό σύνδρομο - η Ελλάδα είναι τώρα πιο ισχυρή διπλωματικά και στρατιωτικά», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι στην ατζέντα με την Τουρκία δεν υπάρχουν ζητήματα κυριαρχίας, αλλά η μοναδική διαφορά για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας χθες Πέμπτη σε συνέδριο ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία της ΝΔ.

«Με διέγραψαν γιατί τους χαλάω τη σούπα του κατευνασμού» είπε, ενώ απαντώντας για το αν θα κάνει νέο κόμμα ανέφερε «θα παραμείνω και μάχιμος και παρών».

Πηγή: skai.gr

