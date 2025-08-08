Το ζήτημα που αναδείχθηκε από πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες την Τετάρτη 6 Αυγούστου, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας εμπόδισε τις έρευνες τού υπό σημαία Γιβραλτάρ πλοίου Fugro Gauss, το οποίο εκτελούσε εργασίες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών στο πλαίσιο του East to MedCorridor - EMC και το οποίο θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, έθεσε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Στην ερώτησή του ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι «οι εργασίες γίνονταν στο πλαίσιο της NAVTEX 237/25 του σταθμού Λάρνακας» και σημειώνει ότι «παράλληλα, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επανέλαβαν την πρόθεσή τους να εμποδίσουν το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector), το οποίο είναι ενταγμένο στη λίστα των έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή κυρώσεων «για τις ανωτέρω πράξεις πειρατείας στα διεθνή ύδατα με τις οποίες εμποδίζεται το έργο του πλοίου FugroGauss». Επίσης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει για να διασφαλίσει την υλοποίηση του Great Sea Interconnector του οποίου οι εργασίες έχουν παγώσει μετά τις παράνομες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εντός ανακηρυγμένης ελληνικής ΑΟΖ έξω από την Κάσο πέρσι το καλοκαίρι;

Είναι συμβατή η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας με τα κριτήρια 4 και 5 της Κοινής Θέσης του Συμβουλίου 2008/944 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και τη συμμετοχή της σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

