Ανδρουλάκης: Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε ιστορία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ», συγχαίρει τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε ιστορία!

Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παρίσι, έγινε ο μοναδικός αθλητής με τρία ολυμπιακά μετάλλια στους κρίκους.

Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη!» αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.