Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε τον "εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου" στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο διάλογος δεν έχει προαποφασισμένες λύσεις και στοχεύει σε ένα Λύκειο με ουσία, ένα απολυτήριο με αξιοπιστία και ένα πιο δίκαιο σύστημα για τους μαθητές και τις οικογένειες.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τέλη Νοεμβρίου μετά από περίπου 20 συνεδριάσεις, με έμφαση στην ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή όλων των κομμάτων με προτάσεις και παρατηρήσεις.

Χωρίς προαποφασισμένες λύσεις και με στόχο ένα δίκαιο, αξιόπιστο και ουσιαστικό εκπαιδευτικό σύστημα, ξεκίνησε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας ανέλυσε τους στόχους της μεταρρύθμισης και υπογράμμισε ότι το σχέδιο επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

Συνεισφορά όλων των τάξεων του Λυκείου στην αξιολόγηση του μαθητή, ώστε να μην βασίζεται σε μία μόνο ημέρα. Αξιολόγηση μέσω ενός μικτού συστήματος, που θα συνδυάζει εθνικές εξετάσεις και σχολική επίδοση. Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση εθνικού σώματος βαθμολογητών και διαμόρφωση ενός ενιαίου εθνικού πλαισίου εξετάσεων. Λιγότερη ύλη στη Γ' Λυκείου και ουσιαστικότερη γνώση, με έμφαση στην κατανόηση και εφαρμογή.

Η υπουργός τόνισε ότι η διαδικασία του διαλόγου έχει σαφή κατεύθυνση: να δημιουργηθεί ένα Λύκειο με ουσία, ένα απολυτήριο με αξιοπιστία και ένα σύστημα πιο δίκαιο για μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο και τους βασικούς άξονες του διαλόγου, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου ύστερα από περίπου 20 συνεδριάσεις, η Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας και συμμετοχής όλων των κομμάτων, καλώντας τα να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις.

Όπως δήλωσε, «η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Στόχος είναι, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, να φτάσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε ιδανικά να στηριχθεί από περισσότερα του ενός κόμματα». Επισήμανε επίσης πως οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα ποσοστά και οι μεταβατικές ρυθμίσεις παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου.

Η κ. Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι ο εθνικός διάλογος ξεκινά με πραγματικά προβλήματα που αναγνωρίζονται από όλες τις πλευρές του πολιτικού συστήματος, ενώ εξειδικεύοντας τη φιλοσοφία της νέας αρχιτεκτονικής του Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου, τόνισε πως το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά να διαθέτει αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τους μαθητές με χρήσιμες δεξιότητες.

Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία γίνεται για να ακούσουν περισσότερο και να μιλήσουν λιγότερο, τονίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας, του ανοιχτού πνεύματος και της απουσίας προκαταλήψεων.

Θέσεις κομμάτων για τον Εθνικό Διάλογο

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών αντιπερισπασμών με θύμα την Παιδεία και χαρακτήρισε το εθνικό απολυτήριο ως σοβαρή παιδαγωγική μεταρρύθμιση.

Σημείωσε ότι ο διάλογος αποτελεί θεσμική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ από τον Ιούνιο του 2025 και πως το κόμμα συμμετέχει με τρεις αδιαπραγμάτευτους στόχους: αυτονομία του Λυκείου, τέλος στη «κρίση μιας στιγμής» των Πανελλαδικών, και οικονομική ανακούφιση της οικογένειας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, επισήμανε την ανάγκη να παρουσιαστεί η πρόταση της κυβέρνησης για να αξιολογηθεί και να κατατεθούν προτάσεις, ενώ προειδοποίησε πως αν δεν λυθούν τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, η μεταρρύθμιση κινδυνεύει να μείνει κενή.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο βουλευτής Γιάννης Δελής επεσήμανε πως τα υπάρχοντα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με ωραία λόγια, ενώ η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, τόνισε ότι η νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου πρέπει να συνδέεται με τη λύση χρόνιων προβλημάτων.

Η βουλευτής της ΕΛ.ΛΥ, Σοφία Χάιδω Ασημακοπούλου, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπαιδευτικών αλλαγών για ισότιμη πρόσβαση και άρση κοινωνικών αδικιών, ενώ ο βουλευτής της ΝΙΚΗ, Σπυρίδων Τσιρώνης, σημείωσε ότι οι παραδοχές της Υπουργού αποτελούν καλή βάση για τον διάλογο.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλιας, αναφέρθηκε στην πρόθεση κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη για αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ η βουλευτής της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, μίλησε για τη δημιουργία ενός δίκαιου, σύγχρονου και ισότιμου δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Μιχάλης Σφακιανάκης, πρόεδρος της Συνόδου των πρυτάνεων και της Επιτροπής για τον Εθνικό Διάλογο, τόνισε ότι στόχος είναι ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, δίκαιο και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Τέλος, η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την ικανοποίησή της για το περιεχόμενο της συζήτησης και τη δήλωση προθέσεων της Αντιπολίτευσης για συμμετοχή στη διαδικασία του εθνικού διαλόγου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.