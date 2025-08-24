«Είναι ανεπίτρεπτο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας με τους συμμάχους της έναν εγκληματία πολέμου», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που πραγματοιήθηκε απόψε στο Σύνταγμα.

«Εδώ και τώρα να σταματήσει, να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο. Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

