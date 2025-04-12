Κωστής Χατζηδάκης: Μαγικές συνταγές και λεφτόδεντρα δεν έχουμε - Θα μείνουμε μέχρι τέλους

«Να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τον πολιτικό μας λόγο που απευθύνεται στη λογική των ανθρώπων, με τον πολιτικό μας λόγο που απευθύνεται στο συναίσθημα του πολίτη» έθεσε ως στόχο o Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τον μεταρρυθμιστικό της δρόμο γιατί «τα ποδήλατα που δεν ποδηλατούν, πέφτουν».

Ο Κωστής Χατζηδάκης έθεσε παράλληλα και το πλάνο των επόμενων εμβληματικών μεταρρυθμίσεων σε συζήτηση με την Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9-12 Απριλίου.

«Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν;» αναρωτήθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, για να απαντήσει «ξεδιπλώνοντας» το μεταρρυθμιστικό πλάνο της κυβέρνησης. «Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ΟΣΕ. Μια απαράδεκτη κατάσταση. Η τραγωδία των Τεμπών έρχεται να τη φωτογραφίσει. Πήραμε πρωτοβουλίες, όμως θα πάμε πολύ πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά με ένα νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο στις 28 Απριλίου και που θα έρθει να απαντήσει στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ως προς την ασφάλεια των τρένων και ως το προς το πώς θα λειτουργεί ο ΟΣΕ. Τηρουμένων των αναλογιών θα είναι ένα μοντέλο ΔΕΗ για τον ΟΣΕ».

Παράλληλα αναφέρθηκε και σε μια άλλη δέσμευση του πρωθυπουργού. «Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα έρχονται νομοθετήματα της κυβέρνησης τα οποία θα αφορούν σε ιστορίες καθημερινής τρέλας. Εδώ οι πολίτες που διαμαρτύρονται έχουν δίκιο σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει πρόοδος αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν πτυχές της καθημερινότητας που οι πολίτες αισθάνονται πως βασανίζονται από το κράτος». Έδωσε μάλιστα ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις «κτηματικές υπηρεσίες που διεκδικούν με φιρμάνια σουλτάνων μεγάλα κομμάτια περιουσίας σε διάφορες περιοχές» δεσμευόμενος πως «αυτό θα τερματιστεί». Ακόμα «Οι πολεοδομίες κάνουν έξαλλους τους συμπολίτες μας, όχι αδίκως. Θα είναι ευθύνη δική μας και δική μου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με βουλευτές της ΝΔ να πάρουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όχι μόνο για να αισθανθούν οι πολίτες ότι είμαστε κοντά τους, αλλά για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα».

«Εκείνο που αναγνωρίζεται στον Μητσοτάκη και σε όλους εμάς ανεξάρτητα αν μας συμπαθεί κανείς ή όχι είναι ότι προσπαθούμε να κινηθούμε πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα και να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις» σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς σχετικά με τη δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος αποδίδοντάς την εν πολλοίς στην κόπωση της δεύτερης τετραετίας: «Η δεύτερη τετραετία είναι πάντα δεύτερη, πάντα υπάρχει μια κόπωση και οι κυβερνήσεις πρέπει να το λαμβάνουν υπόψιν. Από την άλλη θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας αν λέγαμε ότι τη δεύτερη τετραετία δεν έγιναν βήματα μπροστά. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα συζητάμε δεκαετίες. Πέρασε νόμος. Στη φοροδιαφυγή πέρασαν έντεκα πρωτοβουλίες και έχει περιοριστεί πολύ περισσότερο από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Στη Δικαιοσύνη έχουν γίνει βήματα για την επιτάχυνση των δικών. Και υπάρχει σχεδιασμός και για από εδώ και πέρα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι «η πρόοδος της οικονομίας θα αποτυπωθεί σε ένα κοινωνικό μέρισμα», ενώ χαρακτήρισε σημαντικό τομέα παρεμβάσεων της κυβέρνησης «το βαθύ κράτος».

Ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει νέα εκλογική νίκη το 2027, σημειώνοντας πως «εκείνο που χρειάζεται είναι η ΝΔ να μιλά με άξονα το μέλλον με ρεαλισμό. Εμείς αυτό μπορούμε να προσφέρουμε. Μαγικές συνταγές και λεφτόδεντρα δεν έχουμε. Θα μείνουμε μέχρι τέλους σ’ αυτή τη θέση, όποια και αν είναι η τοποθέτηση του ακροατηρίου. Δεν θέλουμε να ψηφιστούμε μόνο για την όποια συνεισφορά είχαμε τα τελευταία χρόνια, θέλουμε να ψηφιστούμε γι’ αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε από εδώ και πέρα. Από τώρα και μέχρι τις εκλογές του 2027 θα έχουμε σαφή μεταρρυθμιστική ατζέντα στην οικονομία, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση, θέματα καθημερινότητας γιατί πραγματικά η Ελλάδα αξίζει να χτίσει πάνω στην πρόοδο και να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές για τα παιδιά μας».

Παράλληλα ερωτηθείς για τη δημοσκοπική άνοδο «αντισυστημικών» κομμάτων σημείωσε πως: «Αισθάνθηκα να πηγαίνουν χαμένες οι προσπάθειές μου με την κυβέρνηση Καραμανλή γιατί ήρθε η κρίση και τα μνημόνια. Στην κυβέρνηση Σαμαρά γιατί ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινήσαμε από την αρχή. Δεν θα ήθελα τρίτη φορά να πάνε στράφι οι προσπάθειες που κάνουμε. Αλλά το να μην πάνε στράφι εξαρτάται και από εμάς. Από τι κάνουμε, τι σχεδιάζουμε, πόσο μεταρρυθμιστικοί θα παραμείνουμε και πόσο θα το εξηγούμε και στη λογική αλλά και στο συναίσθημα των πολιτών».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν η τοποθέτησή του στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σηματοδοτεί και μια παράδοση «δαχτυλιδιού» στον ίδιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε με χιούμορ: «Δεν βρήκα τίποτα, σας το αποκαλύπτω αυτό. Εκείνο που σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας συνταγματάρχης που δεν θέλει να γίνει ταξίαρχος και κανένας υποστράτηγος να μην θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Στη ΝΔ έχουμε έναν αρχηγό και πρωθυπουργό που από το 2016 και μετά έχει καταστήσει τη ΝΔ κυρίαρχη πολιτική δύναμη, έχει κερδίσει 3 βουλευτικές εκλογές με ποσοστά που δεν περιμέναμε. Είμαι 57 ετών, οπότε νομίζω ότι διαδεχόμενος τον Πικραμμένο στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης καθήκον μου είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου το συντονισμό των οικονομικών υπουργείων την επεξεργασίας της στρατηγικής της ΝΔ και να συντονίζω συγκεκριμένα projects όπως του ΟΣΕ, αυτά είναι αρκετά για μένα. Μου αρέσουν οι δύσκολες αποστολές έτσι έχω μάθει από την εποχή της Ολυμπιακής και μετά και έτσι αντιμετωπίζω την καινούργια μου θέση. Είναι το καθήκον απέναντι στην παράταξη και το καθήκον απέναντι στην πατρίδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.