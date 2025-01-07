Στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε ο Κώστας Σημίτης στον χώρο των Ελλήνων Σοσιαλιστών, αλλά και αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ αναφέρεται ο σημερινός γαλλικός Τύπος.

Η εφημερίδα Le Monde, σε δημοσίευμά της υπό τον τίτλο «Απεβίωσε ο πρώην Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, αρχιτέκτονας της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωζώνη» και υπότιτλο «Συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης από το 1996 έως το 2004», επισημαίνει ότι ο Κώστας Σημίτης βοήθησε τη χώρα του να ενταχθεί στη νομισματική ένωση και να εκσυγχρονιστεί.

Ήταν μία από τις τελευταίες μεγάλες μορφές του ελληνικού Σοσιαλισμού, που υπονομεύτηκε από την κρίση χρέους της δεκαετίας του 2010, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Monde.

Η εφημερίδα Liberation τονίζει ότι ο Κώστας Σημίτης απεβίωσε την Κυριακή κλείνοντας ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού Σοσιαλισμού και σημειώνει πως υπήρξε η ενσάρκωση της μεταρρυθμιστικής, φιλοευρωπαϊκής Αριστεράς στην Ελλάδα. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ο επικεφαλής της κυβέρνησης που επέβαλε την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, με ορισμένους συμβιβασμούς όσον αφορά στην αλήθεια των στατιστικών στοιχείων», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «κανείς δεν αμφισβητεί την εντιμότητά του».

Τέλος, το τηλεοπτικό δίκτυο Euronews αναφέρει ότι μεταξύ των σημαντικότερων επιτυχιών της οκταετούς θητείας του Κώστα Σημίτη στην πρωθυπουργία της χώρας του ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, καθώς και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πρωθυπουργός, ο Κώστας Σημίτης ακολούθησε μία μετριοπαθή εξωτερική πολιτική και έβαλε τα θεμέλια για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση του ελληνικού δημόσιου τομέα, ενώ στόχος του ήταν να φέρει οικονομική σταθερότητα στη χώρα και να την ευθυγραμμίσει με τις πολιτικές της ΕΕ, όπως επισημαίνει το Euronews.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.