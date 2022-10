Κόντρα Δ. Παπαδημούλη με τον πρόεδρο της Επιτροπής PEGA για την υπόθεση των παρακολουθήσεων

Κορυφώνεται η διαδικτυακή αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, Γερούν Λένερς και του επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου με ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως η Επιτροπή θα έρθει στην Ελλάδα για το θέμα των παρακολουθήσεων 3-4 Νοεμβρίου ζητώντας να δει μεταξύ άλλων τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Χρήστο Σπίρτζη, και τους επιχειρηματίες κ.κ Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο. Μάλιστα ο κ.Παπαδημούλης έγραψε πως υπήρξε και έγκριση ομόφωνα από το προεδρείο του ΕΚ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, Γερούν Λένερς, αποδοκίμασε την ανάρτηση και όπως τόνισε η απόφαση που παρουσίασε ο κ. Παπαδημούλης δεν έχει εγκριθεί «ομόφωνα από το προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου», δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά «ένα πολύ πρώιμο σχέδιο ατζέντας για εσωτερική χρήση, το οποίο δεν είχε καν κοινοποιηθεί στις πολιτικές ομάδες ή άλλους συνομιλητές».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης απάντησε αναρτώντας στο twitter όλο το πρόγραμμα των επισκέψεων της Επιτροπής σε Ελλάδα και Κύπρο από την 1-4 Νοεμβρίου, που συμπεριελάμβανε τα προαναφερομένα πρόσωπα.

Ο κ.Λένερς στην ανάρτησή του είχε σημειώσει επίσης πως «είναι ντροπή που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μοιράζεται ένα τέτοιο εσωτερικό σχέδιο εγγράφου για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς. Δεν έχουμε καν προσεγγίσει πιθανούς εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης για να μας συναντήσουν κατά τη διάρκεια της αποστολής μας και τώρα που αυτό έχει διαρρεύσει, θα επανεκτιμήσουμε πώς θα προχωρήσουμε στην αποστολή αυτή», συμπλήρωσε.

«Ντροπή κυριε Γερούν Λένερς είναι τα ψέματα και η συγκάλυψη. Όχι η αλήθεια! Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Αθήνα για τις υποκλοπές το ετοιμάσατε εσείς με τους συντονιστές της PEGA. Εσείς το στείλατε στο Προεδρείο του ΕΚ για έγκριση της αποστολής. Όλα στο φως» απάντησε ο κ. Παπαδημούλης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, συνέχισε ζητώντας από τον Δημήτρη Παπαδημούλη να διαγράψει την ανάρτησή του «Εμπρός, κ. Παπαδημούλη. Ελέγξτε με το συντονιστή της πολιτικής σας ομάδας εάν ποτέ το πρόγραμμα αυτό προετοιμάστηκε ή εγκρίθηκε από τους συντονιστές της PEGA. Εάν είστε αφοσιωμένος στην αλήθεια και το φως, δεν έχω αμφιβολία πως θα διαγράψετε το tweet σας και θα ζητήσετε συγγνώμη, χωρίς καθυστέρηση».

Go ahead, @papadimoulis, check with the coordinator of your own group if this program was ever prepared or approved by the coordinators of the @EP_PegaInquiry.



If you are truly committed to truth and light, I have no doubt you will delete your tweet and apologize without delay. https://t.co/WslRSiaOvx