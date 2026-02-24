«Τα ντοκουμέντα με τους 200 κομουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1/5/1944 οφείλουν να αποδοθούν στο Μουσείο ΕΑΜικής Αντίστασης της Καισαριανής, στο Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο αρχείο του ΚΚΕ. Αυτό απαιτούν και απόγονοι των εκτελεσμένων, ώστε τα ντοκουμέντα να αξιοποιηθούν για τη διάδοση της ιστορικής αλήθειας» υπογραμμίζει το ΚΚΕ σε Φυλλάδιο που κυκλοφόρησε υπό τον τίτλο "Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό. Αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!"

Διαβάστε τι αναφέρει το ΚΚΕ αναλυτικά στο φυλλάδιό του

«Οι 200 ήταν εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, είχανε οικογένειες, παιδιά, φίλους. Είχαν μάθει να μάχονται κόντρα στο ρεύμα, σε όλες τις συνθήκες, ως στελέχη και μέλη του ΚΚΕ. Στην πλειοψηφία τους ήταν πρόεδροι συνδικάτων και εργατικών οργανώσεων, που πρωτοστάτησαν σε μεγάλους αγώνες τη δεκαετία του 1930. […] Η πλειοψηφία των 200 ήταν κρατούμενοι πριν την τριπλή (γερμανική, ιταλική, βουλγαρική) κατοχή της χώρας, ορισμένοι ακόμα και πριν την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά (1936). Ζήτησαν να πολεμήσουν. Το ελληνικό κράτος τους το αρνήθηκε. Παραδόθηκαν από τις ελληνικές κρατικές αρχές στους κατακτητές. Αυτός είναι ο πατριωτισμός του κεφαλαίου! Η Ιστορία επιβεβαιώνει ότι σε μια ταξική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ "εθνική ομοψυχία"» αναφέρει μεταξύ άλλων το Φυλλάδιο του κόμματος επισημαίνοντας: «Θα απέφευγαν την εκτέλεση αν υπέγραφαν ένα χαρτί που έλεγε "αποκηρύσσω το ΚΚΕ". Δεν το έκαναν. Έβαλαν το "εμείς" πάνω από το "εγώ". Οι 200, όπως και οι μαχητές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του ΔΣΕ, που έδωσαν ως και τη ζωή τους, αποτελούν πρότυπα αγωνιστών, που διαμορφώθηκαν στη σύγκρουση με τον καπιταλισμό και τις σάπιες αξίες του».

«Πυροβολούν το παρελθόν για να χτυπήσουν το μέλλον» σημειώνει σε άλλο σημείο το ΚΚΕ, και κάνει λόγο για «οργή» «για το σύστημα που γεννάει τον φασισμό, τον καπιταλισμό», «για την αισχρή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων να ταυτίσουν τον κομμουνισμό με τον φασισμό, δηλαδή τους εκτελεσμένους κομμουνιστές με τους ναζί εκτελεστές τους» και «για την άθλια προσπάθεια να αλλοιωθεί η θυσία των 200». «Κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα των εκτελεσμένων, ζητώντας, 82 χρόνια μετά και με το βλέμμα στραμμένο στο "τώρα", να "υπογράψουν" τη δήλωση μετάνοιας που αρνήθηκαν τότε» επισημαίνει.

Ο Περισσός επισημαίνει ότι «Το μέλλον μας είναι ο Σοσιαλισμός!» και σημειώνει:

«Η καλύτερη τιμή στους ηρωικούς αγώνες του λαού μας είναι ο αγώνας σήμερα για να γίνουν πράξη τα ιδανικά και οι σκοποί όσων θυσιάστηκαν. Η εποχή μας έχει ομοιότητες με την εποχή του μεσοπολέμου, περίοδο όπου σφυρηλατήθηκαν οι 200. Έδρασαν και συνελήφθησαν σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, συνθήκες που προσομοιάζουν με τις σημερινές, που είναι πιο πιθανός, για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια, ένας Γ' Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός Πόλεμος. Γι' αυτό σήμερα οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους προετοιμάζουν τους λαούς ότι θα επιστρέφουν φέρετρα από τις πολεμικές επιχειρήσεις, εντείνουν την εκμετάλλευση και την καταστολή απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Η ιστορική συνέχεια, η ύπαρξη και η δράση του ΚΚΕ επιβεβαίωσε όσα ανέφερε στο τελευταίο σημείωμά του ένας εκτελεσμένος της Πρωτομαγιάς του 1944: "Καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να τσακίσει το ΚΚΕ".

Το ΚΚΕ έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη της ταξικής πάλης, στο δίκιο του αγώνα για τη νέα, τη σοσιαλιστική κοινωνία.

Αυτός είναι ο κόσμος "στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων"!».

