Ευχές από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνεια

«Ο Αγιασμός των Υδάτων μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει» αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ

Τις ευχές της για τη γιορτή των Θεοφανίων έστειλε σήμερα, μέσα από τα social media, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η Αμερικανίδα πρέσβης

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει η κα Γκίλφοϊλ.

