Δούκας: «Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης»

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στην Αθήνα. Το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια, παρέστη στη τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο (Δεξαμενή Αθηνών) με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού να πραγματοποιείται από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ευρίπου, κ. Χρυσόστομο.

Σε δηλώσεις του ανέφερε: «Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Τα Θεοφάνια είναι η γιορτή του φωτός και της φώτισης των ανθρώπων. Για την Αθήνα, η φώτιση αυτή σημαίνει ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και φως σε κάθε προσωπικό και συλλογικό βήμα της νέας χρονιάς. Χρόνια πολλά».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Εκκλησίας, των πανεπιστημιακών Αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αντιδήμαρχοι και διευθυντές του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

