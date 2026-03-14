«Σήμερα συζητάμε για μια δυνατή οικονομία. Μια οικονομία που τα τελευταία χρόνια δημιουργεί περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, προσελκύει ξανά χιλιάδες επενδύσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. Η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά και βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από το 2008. Οι μισθοί αυξάνονται και η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη διεθνή της αξιοπιστία. Από χώρα κρίσης και αμφισβήτησης, έγινε ξανά χώρα εμπιστοσύνης και προοπτικής. Μια χώρα που αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και στον κόσμο. Και αυτό είναι μία προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη».

Αυτά υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, στην ομιλία του στο 3ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται στη Λάρισα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι πόλεις που επισκεπτόμαστε δεν επιλέγονται τυχαία. Έτσι και σήμερα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η συζήτηση για μια δυνατή οικονομία, μια δυνατή Ελλάδα, γίνεται στη Θεσσαλία, σε μία περιοχή που ιστορικά αποτελεί πυλώνα παραγωγής, ανάπτυξης και δημιουργίας για τη χώρα συνολικά. Εδώ χτυπά η καρδιά της αγροτικής παραγωγής και εδώ αποτυπώνεται καθημερινά ο κόπος χιλιάδων ανθρώπων της γης. Για τους ανθρώπους αυτούς η ανάπτυξη είναι καθημερινός ο αγώνας. Ο προσυνεδριακός διάλογος που πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μια τυπική κομματική διαδικασία για την παράταξή μας. Αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή, γιατί η οικονομική δύναμη της χώρας δεν κτίζεται μόνο στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κτίζεται στις περιφέρειες, στις τοπικές κοινωνίες και από τους ανθρώπους που παράγουν που επενδύουν, δημιουργούν και κρατούν ζωντανή την ελληνική οικονομία».

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, στη συνέχεια, έκανε ειδική αναφορά στην ανάληψη της προεδρίας του EUROGROUP από τον κ. Πιερρακάκη, τονίζοντας: «Αποτελεί μια πολύ σημαντική αναγνώριση για την πατρίδα μας ότι στο EUROGROUP προεδρεύει ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για μια θέση ιδιαίτερης αξίας που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητη για την χώρα μας. Σήμερα, όμως, η Ελλάδα δεν είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Είναι μέρος της λύσης. Μια χώρα με λόγο, με κύρος και αξιοπιστία στον διεθνή τομέα. Αυτή η πρόοδος δεν ήρθε από μόνη της. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου, μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Γεωργίου σημείωσε: «Όταν, όμως, μιλάμε για δυνατή οικονομία δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον πρωτογενή τομέα, ειδικά εδώ, στη Θεσσαλία. Η ελληνική αγροτική οικονομία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης και η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα. Με επενδύσεις σε υποδομές, με προγράμματα εκσυγχρονισμού της παραγωγής, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και με πολιτικές που ανακουφίζουν τους αγρότες και δίνουν προοπτική στους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την γεωργία. Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν ξεχνά ότι πρόκειται για έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια, όπως ακούστηκε προηγουμένως, είχε δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και διεθνείς κρίσεις που πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια της χώρας και έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των παραγωγών. Σε αυτές τις δυσκολίες και τις συνθήκες, η Πολιτεία στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο στήριξης, με αποζημιώσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την συνέχεια της παραγωγής και τη βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου, για μια πραγματικά δυνατή οικονομία, που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Γιατί η απάντηση στα προβλήματα», προσέθεσε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, «δεν είναι η επιστροφή στον λαϊκισμό, αλλά η υπευθυνότητα και μια σοβαρή οικονομική πολιτική σε ένα περιβάλλον γενικευμένων εξωγενών εντάσεων. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι είναι μια χώρα με αρχές και συνέπεια στην εξωτερική πολιτική. Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο αποτελεί διαχρονική εθνική επιλογή βασισμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή μας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με ισχυρή φωνή, με αξιοπιστία και αυξανόμενο γεωπολιτικό ρόλο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την οικονομική μας ισχύ, γιατί μια δυνατή οικονομία σημαίνει παράλληλα και μια δυνατή Ελλάδα. Μια Ελλάδα που στέκεται με αυτοπεποίθηση, που μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες και στους συμμάχους της. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος ο δικός μας, της νέας γενιάς, είναι καθοριστικός.

Σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, οφείλουμε να ακούμε τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας και να ενώνουμε δυνάμεις, ώστε του χρόνου, στο τέλος της τετραετίας, να διεκδικήσουμε μια τρίτη καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό».

Τέλος, ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε σε δύο προέδρους της ΟΝΝΕΔ, που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή: «Θέλω να κλείσω αναφερόμενους σε δύο ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας, τον τελευταίο καιρό, τον πρώτο και τον δεύτερο, κατά σειρά, προέδρους της ΟΝΝΕΔ, τον Αναστάση Παπαληγούρα και τον Δημήτρη Τσιγκούνη. Τον πρώτο χρόνο που ήμουν πρόεδρος στην ΟΝΝΕΔ είχα κάνει ένα κάλεσμα σε όλους τους προέδρους που είχαν περάσει από την ΟΝΝΕΔ, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023. Τότε, ο Δημήτρης Τσιγκούνης μού είχε πει ότι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και ήταν πολύ δύσκολο να παρευρεθεί. Όταν έφτασα στο χώρο που είχα κάνει το κάλεσμα, πρώτος απ΄ όλους ήταν εκεί ο Δημήτρης Τσιγκούνης και του είπα: "περίμενα ότι δεν θα έρθετε". Και μου απάντησε ότι "δεν γινόταν να λείπω αγόρι μου". Αυτό θα πρέπει να είναι ο άξονας κάθε Νεοδημοκράτισσας και κάθε Νεοδημοκράτη.

Πάμε δυνατά του χρόνου για μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδυναμία, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

