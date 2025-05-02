Κικίλιας: Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας πολιτών, επιβατών κι εργαζομένων

Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, θα διενεργηθούν ΕΔΕ (Ένορκη Διοικητική Εξέταση) και θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα κατά παντός υπευθύνου αναφορικά με:

1.Το συμβάν στο λιμάνι της Αλοννήσου στις 27/4/2025, όπου κατά την ώρα της επιβίβασης έσπασε ο κάβος σε πλοίο.

2. ⁠Το συμβάν με την αποκατάσταση καταπέλτη, εν πλω από το πλήρωμα, σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από Σύρο προς Πειραιά στις 30/4/2025.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα εφαρμόζει μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια πολιτών, επιβατών και εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.