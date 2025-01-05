Ανδρουλάκης για Κώστα Σημίτη: Άνοιξε ως πρωθυπουργός νέους ορίζοντες στην ελληνική κοινωνία

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης αφήνοντας σπουδαία πολιτική παρακαταθήκη και κάνοντας πράξη την ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ότι «ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν βαθιά οραματιστής και ευρωπαϊστής. Συνέδεσε την πρωθυπουργία του με κορυφαίες εθνικές επιτυχίες: την ένταξη της χώρας στον σκληρό πυρήνα του ευρώ και την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. με άλυτο το Κυπριακό.

Αλλά και με μακρόπνοα έργα υποδομών, που άλλαξαν ριζικά την εικόνα της πατρίδας μας, βελτίωσαν άρδην την καθημερινότητα των πολιτών και ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας». Τονίζει ότι «ο Κώστας Σημίτης και το έργο των κυβερνήσεών του σφράγισαν μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της χώρας» και πως «με σχέδιο, μεθοδικότητα και βαθιά προοδευτικό όραμα απέναντι σε κάθε είδους συντήρηση άνοιξε ως πρωθυπουργός νέους ορίζοντες στην ελληνική κοινωνία σε μια περίοδο καταιγιστικών αλλαγών στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Υπογραμμίζει ότι ο Κώστας Σημίτης «εργάστηκε για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά πρώτα και καίρια για να γίνει πράξη η κοινωνική σύγκλιση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα». «Τον χαρακτήριζε ο μετριοπαθής, ρεαλιστικός πολιτικός λόγος και η ασυμβίβαστη, ρηξικέλευθη πολιτική δράση. Αγωνίστηκε κατά της χούντας με τους συντρόφους του στη Δημοκρατική 'Αμυνα και έπειτα στο ΠΑΚ», προσθέτει.

«Τον αποχαιρετούμε με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τους πρωτοπόρους δρόμους, που άνοιξε για την πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό», αναφέρει καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είχε αποστείλει τα συλλυπητήριά του στη σύζυγο του αποβιώσαντος πρώην πρωθυπουργού, Δάφνη Σημίτη.

