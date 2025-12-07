Ως το μεγαλύτερο λάθος του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών ο Πάνος Καμμένος, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτέλεσε και τον λόγο που επέλεξε να αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή.

«Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι' αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Και θεωρώ ότι ήταν αυτό το μεγαλύτερό του λάθος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρώην υπουργός.

Συμπλήρωσε, δε, ότι η αποχώρησή του ήταν και ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει την αντίθεσή του. «Γι' αυτό αποσύρθηκαν από την πολιτική και τα υπουργεία. Και αρχηγός κόμματος ήμουν και έφυγα γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να αντιδράσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.