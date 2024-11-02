Κικίλιας: Αδιανόητο να εισβάλουν εποχικοί πυροσβέστες στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας

«Όπως είναι αδιανόητο να μπουν με τη βία στρατιώτες στο Πεντάγωνο ή αστυνομικοί στη ΓΑΔΑ, ομοίως είναι αδιανόητο να εισβάλλουν μειοψηφίες κάποιων εποχικών πυροσβεστών στο Κέντρο επιχειρήσεων, στο ΕΣΚΕΔIΚ, και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στα οργανωμένα κράτη και στις οργανωμένες πολιτείες δεν μπορεί αυτό να είναι ανεκτό», ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του του στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε χαρακτηριστικά «αυτοί οι λίγοι θεωρώ ότι προβόκαραν τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες που έκαναν τη δουλειά τους, και κατέβαλαν προσπάθεια με μετρήσιμα αποτελέσματα όλο το καλοκαίρι μαζί με τους εθελοντές, μαζί με τους δασοκομάντος και τους μόνιμους». Πρόσθεσε, δε, ότι σε αυτή τη βάση θα γίνει η συνάντηση με τους εκπροσώπους των εποχικών πυροσβεστών το πρωί της Τετάρτης, σημειώνοντας ότι εξαρχής είχε δεσμευθεί ότι μόλις λήξει η αντιπυρική θα πραγματοποιήσει συναντήσεις μαζί τους, πριν ληφθούν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.

«Έσπασαν τις πόρτες. Δημιούργησαν επεισόδια. Υβρίζαν συναδέλφους τους. Χτυπάγανε τα τζάμια στο ΕΣΚΕΔΙΚ την ώρα που ήταν σε εξέλιξη δύο φωτιές, στα Χανιά και στην Ικαρία. Ήταν μέσα όλοι, η ηγεσία και οι συνάδελφοί τους, και δούλευαν. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και η Ελληνική Αστυνομία- γιατί θέλω να είμαι δίκαιος- για 6 ώρες περίμενε με υπομονή και συζητούσε μαζί τους. Τους ζητούσαν να βγούνε έξω, όπως τους το ζητούσε και η ηγεσία τους, οι εκπρόσωποί τους. Τους έλεγαν "παιδιά κάνετε λάθος. Κακώς έχετε μπει μέσα. Να βγείτε έξω". Και δεν έβγαιναν. Μετά από ώρες που είχαν παραμείνει στο χώρο είπαν στην Αστυνομία, στον κ. Ταξίαρχο "θα βγούμε live στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και μετά θα βγούμε". Αυτό δεν συνέβη. Βγήκανε live στα κανάλια και μετά αρνούνταν να αποχωρήσουν. Οπότε έδωσε εντολή ο κύριος Εισαγγελέας να υπάρξει εκκένωση του χώρου. Ο χώρος αυτός δεν μπορεί να έχει κανέναν μέσα, είναι ο χώρος ασφαλείας. Στο χώρο αυτό, στο ΕΣΚΕΔΙΚ αντιμετωπίζουμε πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς και έκτακτα γεγονότα. Αναρωτιέμαι αν εκείνη τη στιγμή ξέφευγαν οι φωτιές, αν συνέβαινε κάτι άλλο και δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη;» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

«Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα, αυτοί που φωνάζουν και μας εγκαλούν, εννοώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσαν διαλυμένη την Πυροσβεστική» είπε ο κ. Κικίλιας και μίλησε για παραλογισμό και μικροπολιτική εκμετάλλευση, επισημαίνοντας: «Εγώ θεωρώ ότι είναι πολιτική ξεδιαντροπιά αυτό. Έχεις φτιάξει νόμο το 2019, με αυτόν τον νόμο τους προσέλαβες ως εποχικούς, και κατακρίνεις τους επόμενους γιατί εφαρμόζουν αυτό το νόμο, τον οποίο εσύ έφτιαξες και τους προσέλαβες. Γιατί δεν τους προσλάμβανες ως μόνιμους τότε;

Εμείς αυτό που κάναμε, είναι από το pool των 2500 εποχικών πυροσβεστών, να προσλάβουμε τους 1500 ως δασοκομάντος επταετείς, δηλαδή μόνιμους.

Δηλαδή με αυξημένη μοριοδότηση και με κριτήρια τα αθλήματα και το όριο ηλικίας των 35 ετών, από τους 2500 αρχικούς εποχικούς πυροσβέστες του 2019 εμείς πήραμε και φτιάξαμε 16 μονάδες δασοκομάντος, αερομεταφερόμενες, νέα παιδιά εκπαιδευμένα άρτια, εξαιρετικά που κάνουν πάρα-πάρα πολύ καλή δουλειά».

Τέλος, αναφορικά με τις προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα ο Υπουργός δήλωσε:«Το 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παρέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα με 13100 μόνιμους πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στους 14900 πυροσβέστες και με τις προσλήψεις του 2025 θα πάμε σχεδόν στους 15500. Συν τους 2500 εποχικούς που θα πάρουμε ξανά το καλοκαίρι, θα έχουμε 18000 πυροσβέστες στην επόμενη αντιπυρική περίοδο, που είναι πιο πολλοί από ότι είχε ποτέ στην ιστορία του το Πυροσβεστικό Σώμα».

Πηγή: skai.gr

