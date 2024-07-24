«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να φύγει κανένα στέλεχος, ούτε φυσικά κανένα στέλεχος δεν ψάχνεται να φύγει», επεσήμανε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Βούλα Κεχαγιά στον ΣΚΑΪ, κληθείσα να σχολιάσει τη νέα κρίση στην Κουμουνδούρου μετά το επεισόδιο του Στέφανου Κασσελάκη με την Όλγα Γεροβασίλη και άλλους 7.

«Δεν αλλάζει το ότι είναι ενωτικός ο Στέφανος Κασσελάκης, σε κάθε κόμμα είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε αρχικά η κ. Κεχαγιά, προσθέτοντας:

«Στην ουσία, το αντικείμενο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας ήταν να εγκρίνει κάποιες ημερομηνίες για το πότε θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή και να αναθέσει κάποιους ρόλους στα μέλη που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο όργανο».

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την Κεντροαριστερά τα σενάρια συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροπροσδιορίζεται. «Δεν μπορώ να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης αγνόησε τον κ. Κασσελάκη, επομένως αυτό το θεωρούμε ένα καλό βήμα. Αυτό που κοιτάζουμε εμείς είναι σε επίπεδο κοινοβουλευτικό να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε μια συνεννόηση, για να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση».

Τέλος, αναφορικά με την Κάσο και τα τουρκικά πολεμικά πλοία που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, εξέφρασε την ανησυχία της για τη ρητορική της Τουρκίας, δεδομένης μάλιστα της αναφοράς του Τούρκου προέδρου περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη.

