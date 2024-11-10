«Και αυτοί που έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ανακουφισμένοι και λυτρωμένοι. Η διάσπαση είχε επέλθει από τα τέλη καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε ήταν τυπικό θέμα για να μιλήσουμε για μία νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά.

«Η συγκολλητική ουσία ήταν η ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό και στις πολιτικές εξελίξεις και να διεκδικήσει κάποια στιγμή με αξιώσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μία σύμπνοια και μία σύμπλευση και ένα consensus. Αυτό δεν υπήρχε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη δάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Κεχαγιά τόνισε «Δεν μπορούσε να υπάρξει η συμπόρευση για λόγους που ήταν τεχνικοί, πολιτικοί και ουσιαστικοί. Δεν γινόταν να γίνει διαφορετικά, ήταν νομοτελειακό από μία στιγμή και έπειτα».

Επισήμανε, ωστόσο, ότι «η απρόσμενη ήττα του 2023 όπου ο ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώθηκε ενώ ενδεχομένως να πίστευε ότι μπορεί να αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, μέσω και της απλής αναλογικής που είχε ψηφίσει ο ίδιος, δημιουργήσε μία μεταβατική κατάσταση στο κόμμα, η οποία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν διαχειρίσιμη. Δεν ξέρω αν φταίει η έλλειψη ψυχραιμίας από την πλευρά των περισσοτέρων στελεχών ή το γεγονός ότι επήλθε μία διπλή διάσπαση. Από εκεί και πέρα ήρθε μία σειρά λαθών, αστοχιών, κακής συγκυρίας, η οποία δεν έτυχε της καταλληλότερης διαχείρισης και πολιτικής αντιμετώπισης.

«Υπήρξαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα και τώρα κάνουν προσπάθειες για να διατηρηθεί αυτός ο πολιτικός σχηματισμός όρθιος αλλά υπήρξαν και στελέχη, στην πλειονότητά τους, οι οποίοι ήταν σαν να λειτουργούν με βάση έναν αυτοκτονικό ιδεασμό του τύπου "αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάμε τυφλά σε μία ανεξέλεγκτη σύγκρουση"», πρόσθεσε.

Εκτίμησε ότι «αν δεν υπάρξει σοβαρότητα, αξιοπιστία, αυθεντική πολιτική πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα ανακάμψει και πότε θα ανακάμψει».

Πηγή: skai.gr

