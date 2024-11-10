Συγγνώμη από τους συνέδρους και τα μέλη του κόμματος για την ταλαιπωρία και την απαξίωση που βίωσαν κατά τη διαδικασία του συνεδρίου, ζήτησε μέσα από προσωπική της ανάρτηση στο facebook, το μέλος Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Η κ. Τελιγιορίδου ανέδειξε την καθυστέρηση και την έλλειψη οργάνωσης που κράτησε πολλούς εκτός του χώρου και εξέφρασε την απογοήτευσή της, κατακρίνοντας τους υπεύθυνους για τη διαχείριση της εκδήλωσης, ενώ δεν παρέλειψε να περιγράψει προσωπικά περιστατικά που μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι σύνεδροι και η ίδια.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της κ. Τελιγιορίδου:

«Περίμενα να τελειώσει τις "εργασίες" του το "συνέδριο" και να ζητήσουν έστω μια συγνώμη οι υπεύθυνοι σε όλους αυτούς τους συνέδρους που ταλαιπωρήθηκαν, απαξιώθηκαν και εξευτελίστηκαν.

●Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας ζητώ εγώ αυτήν την συγνώμη που δεν ήρθε ποτέ.

●Συγνώμη από τους συνέδρους, τους συντρόφους μου από την Καστοριά αλλά και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που άφησαν τις δουλειές τους, ξόδεψαν τα χρήματα τους και με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ταξίδεψαν ως το Γκάζι live στην Αθήνα.

●Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων δεν κατάφερε να μπει μέσα στον χώρο του συνεδρίου γιατί οι "ιθύνοντες" μετά από πολλές ώρες καθυστέρησης έβαζαν μέσα ένα άτομο κάθε 5 λεπτά.

●Κανείς δε μπορεί να διαστρεβλώσει και να αμφισβητήσει την αλήθεια. Ήμουν εκεί από τις 4 το απόγευμα και είδα με τα μάτια μου το σκηνικό του εξευτελισμού της διαδικασίας. Για ώρες οι σύνεδροι περίμεναν να εισέλθουν στο "ανοιχτό, μαζικό και συμμετοχικό" συνέδριο.



●Δυστυχώς αυτό δεν έγινε.

Υ.Γ. 1. Πόρτα έφαγα και εγώ και ελπίζω να μην υπάρχουν διαψεύσεις γιατί υπάρχει σχετικό βίντεο.

Υ.Γ. 2. Τελικά κατάφερα στις 9 το βράδυ, να μπω στον χώρο του συνεδρίου από την περίφημη πίσω πόρτα. Περπάτησα, μαζί με άλλα μέλη της ΠΓ, κατεβαίνοντας 3 επίπεδα υπόγειου γκαράζ (αισθάνθηκα λες και ήμουν "αρουραίος") για να φτάσω σε ένα ασανσέρ και να ανέβω στον χώρο συνεδρίου. Έμεινα ελάχιστα λεπτά, γιατί ξέρω πως η μόνη τιμητική "θέση" που έχω είναι να είμαι με τους συντρόφους μου από την Καστοριά.

ΥΓ3:Από τους 12 παρόντες συντρόφους μου από την Καστοριά, μετά τις 9.30 το βράδυ, κατάφεραν 3 άτομα να μπουν σε μία διπλανή αίθουσα από την αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες από video wall.

