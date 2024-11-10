Αυλωνίτης: Θα πάω στο κόμμα του Κασσελάκη εάν έχω συμμετοχή στη διαμόρφωσή του

«Μου φαίνεται αδιανόητο να λέει ο Παύλος Πολάκης "ελάτε να πάμε όλοι μαζί για εκλογές", συμπεριλαμβανομένου και του κ. Κασσελάκη και την επόμενη στιγμή να συμμετέχει στον ίδιο χορό με τους υπόλοιπους του ιερατείου» , ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

«Στην υπερβολή των χειρισμών του σε διάφορες υποθέσεις, ήμουν πάντοτε αντίθετος. Του έλεγα ότι αυτά είναι υπερβολές», πρόσθεσε.

Ο κ. Αυλωνίτης δήλωσε ότι «θα πάω στο κόμμα του Κασσελάκη εάν έχω συμμετοχή στη διαμόρφωσή του». « Δεν έφυγα από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα φτιάξει κόμμα ο Κασσελάκης. Έφυγα από τον ΣΥΡΙΖΑ για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτά που πιστεύω. Αδιανόητο να βλέπω όλα αυτά τα "καραγκιοζιλίκια", τις αντικαταστατικές και παράνομες ενέργειες, αυτές που πλήττουν την καρδιά του πολιτεύματός μας».

«Δεν μπορείς να αναζητήσεις την υπαιτιότητα σε μία πλευρά. Λάδι στη φωτιά έχει πέσει εδώ και πολύ καιρό από την Κεντρική Επιτροπή. Αυτά τα οποία έγιναν, η Κεντρική Επιτροπή να αυτοπροσδιοριστεί ως το μεγαλύτερο όργανο του κόμματος και να ανακηρυχθεί ως τέτοιο, και να παύει αρχηγούς όταν το καταστατικό λέει ότι το έκτακτο συνέδριο θα αποφασίσει για αυτά, τότε εκεί τα νεύρα που μπορεί να έχεις, πρέπει να τα συγκρατήσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το πως θα στηριχθεί οικονομικά το κόμμα Κασσελάκη, ο κ. Αυλωνίτης απάντησε ότι «θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση από τον ίδιο αλλά και από εμάς τους βουλευτές».

Υποστήριξε επίσης ότι δεν επιστρέφει τη βουλευτική έδρα γιατί όπως είπε - «μας έδιωξαν, μας εξώθησαν στα άκρα. Όλα αυτά είναι καραμπινάτο πραξικόπημα».

