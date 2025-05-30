Στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που περιοδεύει στα Γρεβενά, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθύμισε τις αντιδράσεις των κυβερνητικών στελεχών, κάθε φορά που ο ίδιος έθετε το ζήτημα. «Έφτασε στο σημείο ο προηγούμενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μας επικρίνει ότι έχουμε μια “περίεργη επιμονή” με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος “έχει εξορθολογιστεί” και πως “δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος”. Ήμασταν και προδότες (!), επειδή λέγαμε ότι θα διασύρουν τη χώρα πανευρωπαϊκά. Που είναι τώρα ο Βορίδης, ο Αυγενάκης και οι προηγούμενοι - γιατί το σκάνδαλο ξεκινάει από το 2018- να μας πουν, γιατί φτάσαμε να κινδυνεύουμε με πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός; Γιατί να κινδυνεύει ο τίμιος αγρότης και κτηνοτρόφος από κάποιους που κάνουν πολιτικά παιχνίδια;» αναρωτήθηκε με νόημα.

«Και επειδή το σκάνδαλο φτάνει στην αυλή του Μαξίμου, θέλω να είμαι καθαρός: δεν διανοούμαι ότι ο Πρωθυπουργός δεν τους ρώτησε τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει αλλάξει έξι προέδρους σε έξι χρόνια» επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε: «Πριν μερικούς μήνες στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα στον Πρωθυπουργό, η απάντησή του ήταν ότι υπάρχουν “κάποιες σκιές”. “Κάποιες σκιές” …με την Ευρωπαϊκή επιτροπή να βάζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό εποπτεία, να κινδυνεύει η πιστοποίηση του οργανισμού, να έχουμε ένα τεράστιο πρόστιμο και να μην ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον των πληρωμών και πως θα γίνουν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για κάποιους που θέλουν να το παίζουν άριστοι. Δεν είναι άριστοι, είναι και άχρηστοι και διεφθαρμένοι και επικίνδυνοι. Διότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο ανικανότητας, είναι σκάνδαλο βαθιάς διαφθοράς με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2018».



Πρώτος σταθμός ο Αγροτικός Συνεταιρισμός όπου συζήτησε με τους παραγωγούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις στρεβλώσεις λόγω της μη αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνάντησε τον Σύλλογο Πολυτέκνων Γρεβενών.

«Σήμερα δημογραφικά είμαστε στο χείλος του γκρεμού, οφείλουμε να κάνουμε πολλά και γρήγορα. Οι υφιστάμενες πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν σωστά την περιφερειακή ανάπτυξη και δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μείνουν τα νέα ζευγάρια στον τόπο τους» σημείωσε και παρουσίασε δέσμη μέτρων για το δημογραφικό, που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Καθιέρωση Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού για κάθε παιδί

Κανένα παιδί να μη μένει εκτός παιδικών σταθμών

Εξορθολογισμός των επιδομάτων με επικαιροποίηση των κριτηρίων και διεύρυνση των δικαιούχων

Διεύρυνση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων οικογενειών

Παροχή εργασιακών διευκολύνσεων και κινήτρων για τη μητέρα με στόχο την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μητέρων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αυτοαπασχολουμένων καθώς και διεύρυνση των διευκολύνσεων και προς τους δυο γονείς

Πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών με χαμηλά ενοίκια σε νέες οικογένειες.

Πηγή: skai.gr

