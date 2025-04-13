Στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αλλά και στις ενέργειες που προχωρεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και τη Φαίη Μαυραγάνη.

Ο κ. Δήμας επισήμανε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα έρθει μέσα στον επόμενο μήνα στη δημοσιότητα στο οποίο θα ενσωματωθούν τόσο οι συστάσεις από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αλλά και άλλες συστάσεις, όπως από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

«Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένας ΟΣΕ ο οποίος θα λειτουργεί με περισσότερα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα υπάρχει μεγαλύτερη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων και θα γίνεται πιο εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας» δήλωσε ο κ. Δήμας.

Επισήμανε επίσης ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη υπογραμμίζοντας ότι «μέχρι το 2027 θα έχει αποκατασταθεί πλήρως όχι μόνο το σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και τα συστήματα τηλεδιοίκησης».

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο νέο σύστημα γεωντοπισμού το οποίο όπως είπε γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και το οποίο «θα εντοπίζει που βρίσκεται το κάθε τρένο ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και ακρίβεια».

Αναφερθείς στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ ο κ. Δήμας είπε ότι «έχασε την αξιοπιστία του» και ότι στόχος είναι «να τον στελεχώσουμε και να τον ενδυναμώσουμε».

Για την Πατρών - Πύργου

Σχετικά με την Πατρών - Πύργου ο κ. Δήμας είπε ότι τα 65 από τα 75 χλμ θα παραδοθούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Τα υπόλοιπα 10χλμ από Κάτω Αχαΐα προς την Πάτρα θα δοθούν στην κυκλοφορία μέχρι τέλος του έτους.

Επισήμανε επίσης ότι θα υπάρξει αναλογική χρέωση στα διόδια, ανάλογα με τα χιλιόμετρα.

Για τον Ε65

Για τον αυτοκινητόδρομο Ε65 ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το τμήμα από την Καλαμπάκα, η σύνδεση με την Εγνατία οδό προχωράει. Την άνοιξη του 2026 θα δοθεί σε κυκλοφορία.

Για τον ΒΟΑΚ

Τέλος, για τον ΒΟΑΚ δήλωσε ότι ανοίγει ο δρόμος συμβασιοποίησης και ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε την υπογραφή σύμβασής για το ΒΟΑΚ και μετά την κύρωση από τη βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.