Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 13 Μαρτίου διεκόπη η δίκη των κατηγορουμένων βουλευτών του κόμματος "Σπαρτιάτες"οι οποίοι κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν έξι κατηγορούμενοι λόγω της συζήτησης δυσπιστίας στη Βουλή.

Αίτημα αναβολής υπέβαλε και ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, λόγω κωλύματος της συνηγόρου του.

Παρών στο δικαστήριο ήταν ο αρχηγός του κόμματος και μοναδικός μάρτυρας στην υπόθεση, Βασίλης Στιγκας, στον οποίο απευθύνθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, λέγοντάς του να είναι παρών εκείνη την ημέρα για να καταθέσει.

Πηγή: skai.gr

