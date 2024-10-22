Με τους πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Να σημειωθεί ότι αύριο ο κ. Γεραπετρίτης, θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στη Διεθνή Διάσκεψη υποστήριξης του πληθυσμού και της κυριαρχίας του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

