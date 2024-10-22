Με τους πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Να σημειωθεί ότι αύριο ο κ. Γεραπετρίτης, θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στη Διεθνή Διάσκεψη υποστήριξης του πληθυσμού και της κυριαρχίας του Λιβάνου.
Πηγή: skai.gr
- Κωνσταντοπούλου στους Κερκυραίους: «Να ξέρετε ότι έχετε μία σύμμαχο και μία φωνή στη Βουλή» - Βίντεο
- Στο ΣτΕ προσφεύγει η ΝΔ για την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Πρόστιμο 40.000 ευρώ στη ΝΔ για την υπόθεση διαρροής e-mail - Με προσφυγή στο ΣτΕ απαντά η ΝΔ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.