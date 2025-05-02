Λιβάνιος στον ΣΚΑΪ: Από τις δημοτικές εκλογές του 2028 το νέο εκλογικό σύστημα

Στις αλλαγές στις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (2/5).

Όπως είπε, «ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι, καθώς αυτήν τη στιγμή συντάσσεται ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης, μια συνολική προσπάθεια που περιέχει κάθε πτυχή αρμοδιοτήτων». Ερωτηθείς αν καταργείται ο δεύτερος γύρος των εκλογών, ο υπουργός διευκρίνισε ότι πρόθεση είναι να «πάμε σε μια λογική ενός γύρου, όπου η εκλογή δημάρχου θα τελειώνει σε μια Κυριακή».

«Ξέρετε, δεν είναι και καθόλου ευχάριστο να εκλέγονται δήμαρχοι τη δεύτερη Κυριακή με 25% και 30% συμμετοχή. Νομίζω είναι πολύ πιο ώριμες οι συνθήκες να πάμε στη λογική ενός γύρου, όπως γίνεται και στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της ΕΕ», όπως επεσήμανε και συμπλήρωσε:

«Έχουμε δει περιπτώσεις που δήμαρχος εκλέχτηκε με 100 και με 50 ψήφους διαφορά από τον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν η νομιμοποίηση είναι κάτι το οποίο λειτουργεί στη δημοκρατία και λειτουργεί με τρόπο αποτελεσματικό. Θα δώσουμε τη δυνατότητα ο εκλογέας να δώσει και μια δεύτερη εναλλακτική ψήφο η οποία θα λαμβάνεται υπόψη σε συγκεκριμένες συνθήκες. Αν δηλαδή ο συνδυασμός που ψήφισε έχει βγει τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, τότε θα λαμβάνεται υπόψη».

Ο υπουργός ενημέρωσε πως αυτό θα ισχύσει στις δημοτικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2028. «Είναι πολύ πιο σωστό να συζητήσουμε την αλλαγή του εκλογικού συστήματος και να πάμε ένα βήμα μπροστά από το να πάμε πάλι όπως γινόταν σε κάποιες άλλες κυβερνήσεις λίγο πριν τις εκλογές ανάλογα με το τι συμφέρει μια κυβέρνηση να τροποποιηθεί το εκλογικό σύστημα. Αυτό που κάνουμε συμφέρει τους καλούς δημάρχους κι όσους μπορούν να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν μια ουσιαστική πρόταση για τον τόπο τους».

