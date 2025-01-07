Κ. Τσουκαλάς: Ο Σημίτης κατάφερε να πάψει η Ελλάδα να είναι ψωροκώσταινα και να γίνει μία ευρωπαϊκή χώρα

Αναφερόμενος στην προσφορά του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε στο ertnews πως «ο Κώστας Σημίτης σε συνέχεια της πολιτικής και των έργων του Ανδρέα Παπανδρέου κατάφερε να πάψει η Ελλάδα να είναι ψωροκώσταινα και να γίνει μία ευρωπαϊκή χώρα και να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων».

«Σήμερα, απ’ την άλλη πλευρά, η χώρα μας είναι ουραγός σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες», συμπλήρωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σήμερα μιλάει ακριβώς για μία Ελλάδα εθνικής αυτοπεποίθησης, των μεγάλων δυνατοτήτων και της εξωστρέφειας. Μιλάει για μία Ελλάδα που μαζί με την οικονομική ανάπτυξη, θα έχει και κοινωνική ανάταση, θα έχουμε σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όταν ο Κ. Σημίτης έλεγε για σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη μιλούσε για την Ένωση των 12 ή των 15, τώρα είμαστε ουραγοί σε επίπεδο κοινωνικών δεικτών μεταξύ των 27. Αυτό σημαίνει ότι μας έχουν περάσει χώρες που μπήκαν μετά από εμάς. Αυτό είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη καθώς είναι στο τιμόνι της χώρας εδώ και έξι χρόνια. Ενώ ας μην ξεχνάμε ότι η πορεία της χώρας ανεκόπη σε μεγάλο βαθμό το 2004-2009 από μία κυβέρνηση, που γιγάντωσε το δημόσιο χρέος με αποτέλεσμα η χώρα να φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και να μπούμε σε μεγάλη περιπέτεια. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε τώρα είναι να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες που οδήγησαν τη χώρα μας σε ένα περιβάλλον ύφεσης και ανασφάλειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή την στιγμή έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα μεγάλα κονδύλια που ήρθαν για να δούμε στρατηγικής σημασίας αλλαγές στο παραγωγικό μας μοντέλο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Ως προς το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχολίασε πως «εμείς ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε ότι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ο κατεξοχήν συναινετικός θεσμός. Η επιλογή και το πρόσωπό του πρέπει να συμπυκνώνει την πολιτική εξισορρόπηση. Αφού λοιπόν κυβερνάει η δεξιά παράταξη πρέπει να έχουμε μία επιλογή Προέδρου από την κεντροαριστερά ώστε όλος ο λαός να εκφράζεται από τους δύο κορυφαίους πολιτειακούς θεσμούς και παράλληλα να είναι εγγυητής της θεσμικής ομαλότητας. Προφανώς πρόσωπα που είναι αξιόλογα και έχουν το βάρος που χρειάζεται υπάρχουν σε όλα, κυρίως στα μεγάλα, κόμματα.

Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι στην συγκεκριμένη συγκυρία για να εκφράζεται η ενότητα θα πρέπει όταν ο πρωθυπουργός είναι από την μία μεριά ο/η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι από την άλλη. Αυτό είναι μια ισχυρή παράδοση, που εγκαινίασε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1995 με την επιλογή του Κωστή Στεφανόπουλου και θεωρώ ότι έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία με προέδρους που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων».

«Ο θεσμός του προέδρου δεν είναι για να κάνεις μέτωπα. Όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή αυτή. Αν, λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρθει με μία πρόταση που καλύπτει τα δεδομένα που θέτουμε, τότε είναι πιθανό να την στηρίξουμε. Αν όμως έρθει με μία πρόταση στενή κεντροδεξιά και κομματική για να καλύψει τα δικά της αδιέξοδα, τότε δεν θα επιτρέψουμε αυτά να γίνουν θεσμικά για τη χώρα.

Ενώ η συζήτηση αυτή που γίνεται εδώ και περίπου τρεις μήνες δεν τιμά και το πρόσωπο της σημερινής Προέδρου.

Για το ζήτημα της ονοματολογίας δεν μπορούμε να απαντήσουμε καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Παράλληλα, η κυβέρνηση πρέπει να έρθει και να αιτιολογήσει σε περίπτωση μη πρότασης της κας Σακελλαροπούλου, που ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, για ποιο λόγο δεν προχωράει σε αυτή και μετά εμείς θα τοποθετηθούμε θεσμικά στο ζήτημα» πρόσθεσε.

Σχετικά με την πορεία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τους τελευταίους μήνες ο Εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε πως «η προηγούμενη χρονιά για εμάς ήταν πολύ σημαντική, καθώς το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και υπήρξε επαναβεβαίωση στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη μέσα από μια υποδειγματική εσωκομματική διαδικασία. Ενώ βρισκόμαστε σε τροχιά ανόδου και δημοσκοπικά είμαστε δεύτερο κόμμα. Θεωρούμε ότι το 2025 μπορεί να είναι μία χρονιά ορόσημο. Αν καταφέρουμε μέσα στη χρονιά αυτή να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε επίπεδο εκλογικής επιρροής τότε θα είναι εφικτός ο στόχος, που για εμάς είναι κοινωνικό ζητούμενο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Για να έρθει η αλλαγή, προϋπόθεση είναι η στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η απομάκρυνση της από τη διακυβέρνηση. Η κυβέρνηση είχε συνηθίσει με μία άλλου τύπου αντιπολίτευση, εμείς δεν λέμε μόνο "όχι" αλλά φέρνουμε προτάσεις. Μάλλον έχει ζαλιστεί τώρα γιατί εμείς δεν λέμε απλά όχι αλλά φέρνουμε εναλλακτική και κοστολογημένη πρόταση.

Εμείς θα κινηθούμε πιο τολμηρά και συνεκτικά και δεν θα μείνουμε μόνο σε μια διαδικασία τροπολογιών αλλά θα αναδείξουμε θέματα με προτάσεις νόμων. Το 2025 είναι η χρονιά που θα ξεδιπλώσουμε και το πρόγραμμά μας το κυβερνητικό».

Τέλος, σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει -μετά την παρέλευση του εθνικού πένθους- προς τον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα προβλήματα των αγροτών αλλά και τις επόμενες κινήσεις που αφορούν στο θέμα της αύξησης των ασφαλίστρων από ασφαλιστικές εταιρείες ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Για εμάς η παραγωγική ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για τη δημογραφική και αναπτυξιακή αναγέννηση. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

Ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό της μεγάλης αύξησης των ασφάλιστρων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ μιλάμε για μία αύξηση που φαίνεται να είναι το 2025 για τα ισόβια προγράμματα 14% και για τα ετήσια πάνω από 4%-5%. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάνω από 179.000 ακυρώσεις συμβολαίων ισοβίων προγραμμάτων και 317.500 ακυρώσεις ετήσιων συμβολαίων. Ο ρυθμός ακύρωσης είναι πολύ υψηλός και μένουν άνθρωποι χωρίς κάλυψη την οποία είχαν ήδη πληρώσει. Αυτό αφορά τόσο στις εταιρείες όσο και στις ιδιωτικές κλινικές που αρέσκονται στη λογική των ολιγοπωλίων. Αυτές μετακυλίουν βάρος στις εταιρείες και εκείνες με τη σειρά τους στους πολίτες. Εδώ χρειάζεται μία δέσμη παρεμβάσεων ώστε να αποφεύγεται αυτή η ολιγοπωλιακή διάρθρωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.