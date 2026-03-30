Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, καταδικάστηκε από το Μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος για το βίαιο επεισόδιο με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο στο περιστύλιο της Βουλής τον Απρίλιο του 2024.

Οι δικαστές έκριναν κατά πλειοψηφία 5 - 2 ένοχο τον κατηγορούμενο, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύνομου βίου, της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, της ειλικρινούς μεταμελειας και καλή συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Το δικαστήριο αναγνώρισε μόνο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και απέρριψε τα υπόλοιπα.

Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

«Αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή, μας λυπούν όλους» είπε νωρίτερα ο εισαγγελέας της Έδρας, ζητώντας να μην δεχθεί το δικαστήριο ελαφρυντικά.

Πηγή: skai.gr

