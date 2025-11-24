«Είναι η υποχρέωση ενός ανθρώπου που ήταν στη θέση του πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Και το μείζον ζήτημα το οποίο πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται πάνω στα ζητήματα της εκλογικής μας νίκης, της διαπραγμάτευσης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο Open για το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα, «Ιθάκη».

Ο ίδιος αφού κάλεσε στελέχη και κόσμο «να έχουν τα μάτια τους τέσσερα και δεκατέσσερα απέναντι στους καλοθελητές, οι οποίοι θέλουν την αριστερά και την προοδευτική παράταξη διαιρεμένη», τόνισε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός».

«Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο […] Η συζήτηση γύρω από το 2015 και την ιστορική του αποτίμηση είναι μια μάχη για το μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Ν. Παππάς εξήγησε ότι η εμμονή της Ν.Δ. με το 2015 δεν είναι τυχαία: «Επιμένει διότι η εκλογή μας ήταν μια ιστορική τομή», ενώ πρόσθεσε πως η προοδευτική παράταξη απέδειξε ότι μπορεί «ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες να αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά».

Αναφερόμενος στην ανάγκη συνεργασιών στο προοδευτικό στρατόπεδο, επισήμανε: «Οι διασπάσεις κάνουν κακό, αυτό είναι κοινή παραδοχή», καλώντας όλες τις δυνάμεις να περάσουν σε μία σαφή, κοινή πορεία: «Τώρα λοιπόν είναι η ώρα του οδικού χάρτη. Όπως έγραψα πρόσφατα σε άρθρο μου, πρέπει να προχωρήσουμε σε διακήρυξη, πολιτική δέσμευση, προγραμματικούς άξονες και εκλογή επικεφαλής και υποψήφιου πρωθυπουργού από την προοδευτική βάση».

Ο Νίκος Παππάς μίλησε και για τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. «Τι λέει μέσα; Λέει ότι ήταν ένας άψογος και κρυστάλλινος διαγωνισμός. Ήταν ο διαγωνισμός που έβαλε για πρώτη φορά τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Ήταν ο διαγωνισμός που έφερε χρήματα στο δημόσιο», είπε, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει τον τρόπο διεξαγωγής του.

Θύμισε ότι αν δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία, «θα ήμασταν με την προηγούμενη κατάσταση, με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο». Ενώ επισήμανε ακόμη πως η Ν.Δ. έχει στην πραγματικότητα υιοθετήσει τη ρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: «Αν δούμε τις ημέρες εφαρμογής του νόμου μας, στο 90% τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και στο 10% τον είχαμε εφαρμόσει εμείς».

Αναφερόμενος στις παρασκηνιακές πιέσεις της τότε εποχής, σημείωσε: «Ο Τσίπρας λέει ότι ο Σταύρος Ψυχάρης του ζήτησε να διευθετηθούν με πολιτική παρέμβαση τα δάνεια του ΔΟΛ… Εκεί κατάλαβε (σ.σ. ο Τσίπρας) ότι έπρεπε να μπει κάποια τάξη», γεγονός που οδήγησε και στην εξεταστική για τα δάνεια ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

