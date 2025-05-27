ΠΑΣΟΚ: Τι συζητήθηκε στο Πολιτικό Κέντρο - Ο στόχος για «επανεκκίνηση της νεολαίας»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα λάβει πρωτοβουλίες προς το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή με ένα συνολικό πλαίσιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ δεν συνυπέγραψε την κοινή δήλωση κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη Γάζα.

«Ένα κείμενο, το οποίο δεν καταδικάζει τη τζιχαντιστική λειτουργία της Χαμάς, δεν μιλά πουθενά για επιστροφή των ομήρων, για εμένα αυτά είναι σοβαρά ελλείμματα του κειμένου. Ένα κείμενο που δεν περιείχε και αυτά, εμείς δεν θα το υπογράφαμε. Η συμμαχία με το Ισραήλ είναι πολύτιμη, το ΠΑΣΟΚ την ξεκίνησε το 2010, για κανένα λόγο αυτή η συμμαχία δεν έπρεπε να οδηγήσει στην απόλυτη ταύτιση της Ελλάδας με τον Νετανιάχου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Real FM.

Εκτός από τις επιστολές του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή, ο Νίκος Χριστοδουλάκης πρότεινε τη δημιουργία Επιτροπής Προσωπικοτήτων που θα ασχοληθούν με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη Γάζα, με την Άννα Διαμαντοπούλου να εμπλουτίζει τη σκέψη του πρώην υπουργού προτείνοντας στην επιτροπή να μετέχουν πρώην ευρωβουλευτές του κινήματος και οι τρεις πρώην Επίτροποι. Η σκέψη άφησε θετικές εντυπώσεις στα στελέχη και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.

Τα μέλη του Πολιτικού Κέντρου συζήτησαν για την Τουρκία και την ενδεχόμενη συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή άμυνα, εξάλλου ο εξοπλισμός της Τουρκίας από χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι ένα ζήτημα που συχνά πυκνά φέρνει στην επικαιρότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας εμπάργκο όπλων της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία.

«Θεωρώ αδιανόητο, ο Πρωθυπουργός να δηλώνει ότι ο όρος είναι η άρση του casus belli, το οποίο μπορεί σήμερα να αλλάξει αλλά μετά να επανέλθει. Η εξασφάλιση, όμως, της εισόδου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα δεν θα είναι εύκολο να αποτραπεί μετά από μερικά χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο; Θα τους κάνουμε τέτοιο δώρο;» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στoν Real fm

Το θέμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο αλλά και της άρσης μονιμότητας απασχόλησαν το όργανο του ΠΑΣΟΚ, με τον Πρόεδρο να επιμένει στην αποτελεσματική αξιολόγηση και να λέει όχι στα «πυροτεχνήματα.»

«Η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί στη ρουσφετολογία και την αναξιοκρατία, όταν είναι πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις και η πλειοψηφία των τμηματαρχών και των γενικών διευθυντών είναι με τοποθέτηση. Μπορούμε να νομοθετήσουμε στη Βουλή πως θα γίνει αποτελεσματικότερη η αξιολόγηση ή και να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε τα Συμβούλια για όσους δημοσίους υπαλλήλους κρίνονται ανεπαρκείς. Όχι όμως να γίνει και αυτό το θέμα πεδίο στείρας αντιπαράθεσης, όπως έκανε η κυβέρνηση με την περιβόητη «πανεπιστημιακή αστυνομία» ανέφερε στα στελέχη του Πολιτικού Κέντρου ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα επόμενα βήματα

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις Ευρωεκλογές του 2019 & του 2024 ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. ενόψει του συνεδρίου ενώ τις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα μέλη που θα απαρτίζουν τη γραμματεία που θα οδηγήσει το κόμμα στο Συνέδριο.

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το Περιφερειακό Συνέδριο που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση. Την ίδια ώρα ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος ασχολείται με την «επανεκκίνηση της νεολαίας» με στόχο της πραγματοποίηση Συνδιάσκεψης νεολαίας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

