Όλοι εναντίον της «τρόικας», 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Το καλοκαίρι του 2015 παραμένει σημείο-σταθμός στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, με τις μνήμες να προκαλούν ακόμη έντονες συζητήσεις και αντικρουόμενες αποτιμήσεις από την πλευρά ευρωπαίων και ελλήνων πολιτικών. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, ένα κοινό σημείο συνάντησης φαίνεται να είναι η έντονη κριτική προς την «τρόικα» – τους γνωστούς «Θεσμούς» που λίγο αργότερα μετονομάστηκαν, δηλαδή τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Διχασμός από το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο

Οι ευρωβουλευτές που μίλησαν στη Deutsche Welle, παραθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα γεγονότα του 2015 και κυρίως για το δημοψήφισμα που δίχασε τη χώρα και το τρίτο μνημόνιο που ακολούθησε. Ο επικεφαλής της ευρω-ομάδας της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν, επισημαίνει πως ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια κάτω από πρωτοφανείς πιέσεις. Όπως δηλώνει στη DW, *«ο Τσίπρας εργάστηκε ακούραστα, υπό τις δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες, για να αποτρέψει τουλάχιστον τις χειρότερες συνέπειες των αναγκαστικών μέτρων που επέβαλαν οι 'Θεσμοί' στην καθημερινότητα των Ελλήνων»*. Περιορισμένος όμως στην επιτυχία του, εξαιτίας της σκληρής πολιτικής λιτότητας και του στόχου των δανειστών να καταστήσουν την Ελλάδα *παράδειγμα προς αποφυγή* για ολόκληρη την Ευρώπη.

Αντίθετες προσεγγίσεις από το πολιτικό φάσμα

Στον αντίποδα, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς θεωρεί πως το τρίτο μνημόνιο ήταν περιττό, αποδίδοντας ευθύνες στην τότε κυβέρνηση για το δημοψήφισμα του «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». *«Παλαβομάρες της τότε κυβέρνησης ήταν το δημοψήφισμα... Έλεγε ο Τσίπρας ότι το 'ΟΧΙ' ήταν για το σχέδιο Γιούνκερ. Μα ήταν ένα χάδι το σχέδιο Γιούνκερ. Και μετά ήρθε το τρίτο μνημόνιο, που πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους, πήρε 60 δις από την αγορά και έστειλε την Ελλάδα στον Καιάδα»*, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάκαμψη και το «μερίδιο» επιτυχίας

Το ερώτημα σχετικά με το ποιος πιστώνεται την οικονομική ανάκαμψη των τελευταίων ετών διχάζει το πολιτικό τοπίο. Ο Γιώργος Αυτιάς προσδίδει τα εύσημα στον ελληνικό λαό, αλλά και στους χειρισμούς του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπογραμμίζει ότι *«από το 2019 και μετά, χωρίς κανέναν νέο φόρο, αλλά με εντοπισμό της φοροδιαφυγής και με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, έφερε την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που δεν έχουν έλλειμμα»*. Από την άλλη πλευρά, ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, θεωρεί πως η παρούσα κυβέρνηση απολαμβάνει τα οφέλη από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τσίπρα. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Μάρτιν Σίρντεβαν, σχολιάζοντας πως *«όταν κάποιος αναλαμβάνει μία ιστορική ευθύνη και αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, τότε οι διάδοχοι του έχουν πιο εύκολο έργο»*.

Η επιβολή των μέτρων και ο ρόλος της τρόικας

Παρά την αναζήτηση νέων «ισοδύναμων μέτρων» κάθε φορά που επανερχόταν το ζήτημα της λιτότητας, η σκληρή πραγματικότητα παραμένει: τα περισσότερα μέτρα υπαγορεύονταν απευθείας από την τρόικα, μεταφέρονται και μεταφράζονται στη χώρα, όπως ισχυρίζεται με έμφαση ο Γιώργος Αυτιάς. *«Τα μέτρα τα πήρε η τρόικα. Ήταν σχεδιασμένα, γραμμένα στα αγγλικά και ήρθαν στην Ελλάδα και μεταφράστηκαν στην Αθήνα. Ο νόμος Κατρούγκαλου γράφτηκε στο εξωτερικό και ήρθε στην Ελλάδα μεταφρασμένος. Δεν είχαν τη δύναμη οι Έλληνες πολιτικοί να επιβάλλουν μέτρα μνημονίου. Τα μέτρα ήρθαν από την τρόικα, τελεία και παύλα. Γι' αυτό ήταν και στην Αθήνα συνεχώς»*.

Δέκα χρόνια μετά, οι πληγές της εποχής ίσως είναι ακόμη αισθητές, αποκαλύπτοντας πως ο διάλογος για το ποιος ευθύνεται, ποιος ωφελήθηκε και ποιος πλήρωσε, παραμένει όσο ποτέ επίκαιρος.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.