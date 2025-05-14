Η συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στην Αττάλεια καθορίζει την ημερομηνία συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Συνάντηση στην Αττάλεια, στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, θα έχουν οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών ενδέχεται να ορίσουν την ημερομηνία της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από τον ορίζοντα της συνάντησης θα φανεί και η εξέλιξη των διμερών σχέσεων το επόμενο διάστημα, σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης, προσθέτοντας ότι ίσως υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα της πόντισης καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.

Θεωρείται, πάντως, ότι υπάρχει μια ευκαιρία για να δοθεί μια πορεία κανονικότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σήμερα, Τετάρτη, ο κ. Γεραπετρίτης θα παρακαθίσει σε άτυπο δείπνο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Αύριο, Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στην άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-25.06.2025), με έμφαση στις αμυντικές δαπάνες, την ενίσχυση της συνδρομής προς την Ουκρανία, καθώς και τη συνεργασία της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού.

