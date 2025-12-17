Του Γιάννη Ανυφαντή

Για περίπου ένα τέταρτο διεκόπη η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την διάρκεια εξέτασης του Υφυπουργού παρά τω πρωθυπουρώ Γιώργου Μυλωνάκη μετά από έντονο επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Συρρεγέλα.

Αφορμή της σύγκρουσης αποτέλεσε ο ισχυρισμός του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα ότι η το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα».

Ακολουθούν οι διάλογοι της έντασης που οδήγησαν στη διακοπή:

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Τα τηλέφωνα, φως φανάρι, τα παρακολουθούσατε κύριε Μυλωνάκη, τώρα μην τρελαθούμε..

Γιώργος Μυλωνάκης: Είναι φως φανάρι; Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας.

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Να το πείτε στον κύριο Μπουκώρο, στον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σενετάκη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε; Κάντε μήνυση.

Γιώργος Μυλωνάκης: Είναι αξιόποινο. Το καταλαβαίνετε; Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος άκουγε τηλέφωνα; Ποιος άκουγε τηλέφωνα;

Μαρία Συρεγγέλα: Μην διακόψετε πάλι και μιλάτε πάνω στους υπόλοιπους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής.

Μαρία Συρεγγέλα: Έχετε εμμονή μαζί μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει σύγκρουση συμφερόντων.

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα, Το έχω πει πολλές φορές. Διακόπτω για 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: skai.gr

