Αλ. Χαρίτσης: Ο κύριος Τασούλας ξεκινάει τη θητεία του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη βαριά σκιά της συγκάλυψης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι ο κύριος Τασούλας ξεκινά τη θητεία του υπό τη βαριά σκιά της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών

«Ο κύριος Τασούλας ξεκινάει τη θητεία του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη βαριά σκιά της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών να τον βαραίνει και προσωπικά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σε δήλωσή του μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Δημοκρατίας.

«Και αυτό λέει πολλά για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

