«Ο κύριος Τασούλας ξεκινάει τη θητεία του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη βαριά σκιά της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών να τον βαραίνει και προσωπικά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σε δήλωσή του μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Δημοκρατίας.

«Και αυτό λέει πολλά για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.