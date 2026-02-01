Θεοδωρικάκος: «Εθνικό καθήκον ενότητας η επιστολική ψήφος των ομογενών»

«Η επιστολική ψήφος είναι μια μεγάλη εθνική και δημοκρατική μεταρρύθμιση», σημειώνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News.

«Ερ: Στα τέλη της εβδομάδας συνήλθε η διακομματική επιτροπή για την επέκταση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων στις εθνικές εκλογές. Μπορεί να εκληφθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ως μία άσκηση συναίνεσης ενόψει του κρίσιμου εκλογικού ορόσημου;

Απ: Η επιστολική ψήφος είναι μια μεγάλη εθνική και δημοκρατική μεταρρύθμιση. Είχα την ευθύνη, από την αρχή αυτής της προσπάθειας, ώστε να γίνει πράξη αυτό που για δεκαετίες ήταν ανέφικτο: Να μπορούν στην πράξη οι Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους. Το αντιμετωπίσαμε εξαρχής ως ζήτημα στοιχειώδους εθνικής ενότητας και επιδιώξαμε συνειδητά τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, καθώς υποχρεωτικά χρειάζονταν από το Σύνταγμα 200 ψήφοι για τη σχετική ρύθμιση.

Η επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024 απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και διαφάνεια. Στόχος μας είναι να εφαρμοστεί και στις εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, με την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών για καθιέρωση εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις βουλευτές, οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν για πρώτη φορά να εκλέγουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σε μια εποχή μεγάλων διεθνών αναταράξεων, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις του Ελληνισμού παγκοσμίως και αυτό εξυπηρετείται και από τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές.

Ερ: Παρά το καθαρό προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Υπάρχει plan b εφόσον δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία; Εντοπίζετε ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιόπιστους συνομιλητές, εφόσον απαιτηθούν συμπράξεις μετά τις εκλογές;

Απ: Σε έναν κόσμο με γεωπολιτικές αναταράξεις και αβεβαιότητες, η χώρα έχει ανάγκη από εθνική στρατηγική και σταθερή πορεία με καθαρές πολιτικές λύσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πειραματισμών, που στο παρελθόν μάς κόστισαν ακριβά.

Η αυτοδυναμία μπορεί να φαντάζει δύσκολη τώρα, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι το ίδιο συνέβαινε και το 2023. Τότε, σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ποσοστά άνω του 40%.

Οι εκλογές απέχουν πάνω από έναν χρόνο. Τα πραγματικά διλήμματα μπαίνουν όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, στο τέλος της τετραετίας, και γίνονται οι επιλογές του ελληνικού λαού. Οφείλω να επισημάνω, όμως, ότι στην αντιπολίτευση παρατηρώ άπνοια ιδεών. Δεν βλέπω καμία ρεαλιστική πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία, κανένα σχέδιο για το πού θέλουμε να πάει η χώρα.

Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν. Εμείς επενδύουμε στη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Θα ζητήσουμε νέα, καθαρή εντολή για να συνεχίσουμε με ευθύνη το έργο της εθνικής ασφάλειας, των μεταρρυθμίσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης, με μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Ερ: Ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν τον Φεβρουάριο, η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε να γίνουν γνωστά τα θέματα συζήτησης, "ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής". Τι απαντάτε;

Απ: Ο τοξικός λόγος που εξέπεμψε η κ. Καρυστιανού -ως πολιτικός πλέον- με αυτά που είπε περί προδοσίας, είναι απολύτως απαράδεκτος.

Τα εθνικά θέματα και η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους εντυπωσιασμού και social media. Συζητούνται στα αρμόδια θεσμικά όργανα και η Βουλή ενημερώνεται θεσμικά.

Η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρή διπλωματικά και αμυντικά και η κυβέρνηση προσέρχεται σε κάθε συνάντηση με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα και με ξεκάθαρες θέσεις, πλήρως εδραιωμένες στο Διεθνές Δίκαιο.

Ερ: Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή παρουσιάζεται ως μια σημαντική θεσμική τομή. Ποιος είναι ο ρόλος της στην πράξη;

Απ: Δημιουργήσαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς γιατί πιστεύουμε ότι η αγορά χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και έναν ισχυρό, ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, στα πρότυπα θετικών ευρωπαϊκών προτύπων.

Η Αρχή περνά άμεσα σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Έχει οριστεί διοικήτρια η Δέσποινα Τσαγγάρη, στέλεχος με μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση της αγοράς, ενώ προ ημερών εγκρίθηκαν από τη Βουλή οι τρεις υποδιοικητές και το Συμβούλιο Διοίκησης.

Ενοποιεί στο ίδιο θεσμικό σπίτι ελεγκτικούς μηχανισμούς που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν κατακερματισμένοι. Την "προικίζουμε" με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε οι έλεγχοι να είναι πιο γρήγοροι, πιο στοχευμένοι και πιο αποτελεσματικοί.

Είναι πλέον δική της πρώτιστη ευθύνη η πολύ ουσιαστική δουλειά για την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Ερ: Τι αποτελέσματα έχουμε μέχρι στιγμής για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τι να περιμένουν οι επενδυτές στη συνέχεια;

Απ: Αλλάξαμε εντελώς τη φιλοσοφία στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Για πρώτη φορά δώσαμε προτεραιότητα στη μεταποίηση, στις παραμεθόριες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της πατρίδας μας, αλλά και στις μεγάλες επενδύσεις που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας.

Το 2025 καταγράψαμε ρεκόρ πληρωμών, ύψους 340 εκατ. ευρώ -τα περισσότερα από το 2008- με το μεγαλύτερο μέρος των πόρων να κατευθύνεται για πρώτη φορά στην περιφέρεια. Παράλληλα, θεσπίσαμε σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, με αξιολόγηση των αιτήσεων εντός 90 ημερών και αυστηρό έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων, ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τις παθογένειες του παρελθόντος.

Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν εντυπωσιακή. Στα δύο πρώτα καθεστώτα -Μεταποίηση και Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης- κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια, ενώ ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, μαζί με το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων, είναι 2,2 δισ. ευρώ. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Συνεχίζουμε το 2026 με νέα καθεστώτα, με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ το καθένα: Μεταποίηση, Παραμεθόριες Περιοχές, Αγροδιατροφή, Νέες Τεχνολογίες και Τεχνητή Νοημοσύνη, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και για την αμυντική βιομηχανία, με υπεραποσβέσεις.

Ταυτόχρονα, ελέγχουμε παλαιότερα επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν. Ήδη, 90 εκατ. ευρώ έχουν σταλθεί στην ΑΑΔΕ προς ανάκτηση και συνεχίζουμε τον έλεγχο φάκελο-φάκελο, ώστε τα δημόσια χρήματα να επιστρέψουν στην οικονομία και να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ερ: Κεντρικό αίτημα της επιχειρηματικότητας παραμένει η μείωση της γραφειοκρατίας. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνετε τις επόμενες ημέρες;

Απ: Αν θέλουμε πραγματικές επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, οφείλουμε να έχουμε ένα κράτος που λειτουργεί ως σύμμαχος του επιχειρείν και όχι ως εμπόδιο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμο και φέρνει τον Φεβρουάριο στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη βιομηχανία. Καταργούμε περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, επιταχύνουμε και απλοποιούμε τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επιχειρηματικών πάρκων, αναβαθμίζουμε την ψηφιακή πλατφόρμα OpenBusiness και εκσυγχρονίζουμε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Διαμορφώνουμε ένα πιο λειτουργικό, πιο διαφανές και πιο φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα logistics και τα data centers.

Μία χώρα που παράγει περισσότερο, καινοτομεί και εξάγει, είναι μία χώρα πιο ισχυρή και πιο ασφαλής, από κάθε άποψη. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς της ελληνικής βιομηχανίας».

